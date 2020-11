Céline Dion : son équipe dévoile une photo d’elle hallucinante pour ses 52 ans !

Ce n’est pas la première fois qu’un cliché est largement commenté, car la star est étudiée sous toutes les coutures notamment depuis le début de sa carrière.

La chanteuse semble toutefois touchée par un vent de nostalgie, car elle a présenté sur son compte Instagram une photo d’elle alors qu’elle est toute petite.

Vous pourrez facilement la reconnaître puisqu’elle a finalement conservé son air malgré les transformations effectuées sur son visage.

Bonne fête Céline! De la santé, de l’amour et du bonheur ! ❤️ 🥳// Happy Birthday, Celine! Wishing you health, love and happiness! ❤️ 🥳– Team Céline pic.twitter.com/EZye37IrOO — Celine Dion (@celinedion) March 30, 2020

Céline Dion a gardé son air d’enfant

Il y a quelques semaines, une actualité peu réjouissante se retrouvait sur le devant de la scène puisque la star avait réalisé le dépistage pour le coronavirus. Elle n’est donc pas atteinte par le Covid-19 qui ne cesse de faire des victimes dans le monde entier. Dans les médias français, elle est souvent pointée du doigt pour ses looks et Cyril Hanouna dans TPMP ne manque pas une seule opportunité pour critiquer ses choix. Cette fois, elle est à l’origine de la publication du cliché et vous pouvez la découvrir beaucoup plus jeune.

Nous avons l’habitude de la découvrir assez jeune notamment aux côtés de René, mais cette fois, c’est une enfant qui est présentée sur Instagram .

. Plus de 180 000 J’aime ont été identifiés en dessous de la publication qui n’a pas été dévoilée par hasard.

Il faut savoir que ce n’est pas forcément Céline Dion qui publie les clichés ainsi que les vidéos, mais les membres de son équipe.

Ils tentent de dynamiser les réseaux pour créer une véritable communauté dans le monde entier.

La photo de la petite fille a été dévoilée pour l’anniversaire de la chanteuse qui a donc soufflé sa 52e bougie.

Céline Dion a environ 6 ans sur le cliché

Vous avez l’habitude de la découvrir dans des costumes, des tenues de grands créateurs et elle est même appréciée par Olivier Rousteing, l’un des membres très importants de l’équipe Balmain. Céline Dion transforme son quotidien comme un véritable défilé de mode et sur les plateaux de télévision, elle peut se changer plus d’une fois. Bien sûr, les commentaires ainsi que les critiques se multiplient sur Internet, mais d’autres apprécient sa folie et son amour pour la mode. Certes, la chanteuse de 52 ans n’était pas forcément aussi extravagante lorsque René était encore à ses côtés.

Certains estiment que René avait tendance à la brimer un peu plus, mais Céline Dion est désormais maître de son image et de son destin. Dans tous les cas, la photo a été accueillie à bras ouverts par les internautes qui ont multiplié les messages d’affection. Bien sûr, il est impossible de manquer la photo puisqu’elle a été publiée avec le même message sur l’ensemble des comptes de la star à savoir Facebook, Twitter et bien sûr Instagram. Ils sont souvent alimentés avec des contenus qui mettent en avant son quotidien, sa famille ou encore ses concerts.