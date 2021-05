Céline Dion sort du silence, elle dit toute la vérité sur son ancien compagnon René Angélil

Il ne se passe plus une seule journée sans que l’on apprenne en ce moment des révélations fracassantes en ce qui concerne la chanteuse Céline Dion. En effet, il se trouve que cette dernière n’a pas froid aux yeux et elle a pu le prouver une nouvelle fois en diffusant un message qui fait froid dans le dos. A l’heure où les mouvements comme #MeToo ou #BalanceTonPorc prennent de plus en plus d’ampleur en France et partout dans le monde, certains n’hésitent plus désormais à faire des révélations assez étonnantes.

Mais heureusement, ce n’est pas le cas de Céline Dion qui a pu parler de son ancien compagnon décédé René Angélil en utilisant d’autres termes. Si certaines personnes ne pensaient pas pouvoir découvrir de nouvelles facettes de ce personnage incroyable et haut en couleurs, ils vont être vraiment surpris car on a pu découvrir en effet que ce dernier était rempli de beaucoup de mystères.

Pour tous les fans de Céline Dion qui ont d’ores et déjà pu découvrir la nouvelle, il se trouve que certains d’entre eux ne pensaient clairement pas que la star de la chanson française et internationale allait pouvoir prendre la parole à ce sujet et être aussi bouleversante dans ses différents messages.

Céline Dion fait une très grosse annonce, et les fans ont hâte de la revoir très bientôt

Une bonne nouvelle ne vient jamais seule, et Céline Dion a pu le prouver une nouvelle fois encore en diffusant en effet un message sur les réseaux sociaux qui a suscité beaucoup d’émotion chez ses fans. En effet, alors que la crise sanitaire liée au coronavirus est en train de s’estomper petit à petit, on a pu découvrir en effet que Céline Dion allait pouvoir bientôt remonter sur scène.

Pour tous les fans de Céline Dion, c’est un gros choc car ils ne s’attendaient clairement pas à pouvoir voir de nouveau la chanteuse mythique aussi tôt après la crise sanitaire. Néanmoins, les places vont être très limitées, et il n’y en aura vraiment pas pour tout le monde comme on peut bien évidemment l’imaginer. Toutefois, cette nouvelle vient malheureusement s’accompagner d’un autre fait tragique que Céline Dion a tenu à relayer.

Alors que la chanteuse a malheureusement perdu son mari il y a de cela 5 ans maintenant, on ne s’attendait pas à ce qu’elle fasse de nouvelles révélations. En effet, ce dernier a malheureusement succombé à la maladie, et il ne pouvait pas tenir plus longtemps. Tout comme Céline Dion à l’époque, les fans avaient été alors complètement bouleversés et ne pensaient vraiment pas pouvoir vivre une chose aussi terrible…

Céline Dion prend la parole sur son mari décédé tragiquement

C’est dans l’émission de télévision américaine Today que Céline Dion a donc tenu à prendre la parole en exclusivité, pour pouvoir tout raconter au sujet de son ancien compagnon René Angélil.

Elle a en effet pu affirmer que même si depuis le temps, la douleur a pu s’estomper très légèrement, elle affirme toujours vivre avec son compagnon René Angélil et ses enfants. On peut clairement dire que la page n’est pas encore tournée pour Céline Dion, qui fait ici un témoignage bouleversant…