Céline Dion va mal, la chanteuse souffre de violents spasmes musculaires !

Tout n’est pas au beau fixe, pour la sublime chanteuse qui nous fait constamment rêver à travers ses morceaux. La diva devait remonter sur scène, pour une nouvelle résidence au Resorts World. Mais le show symbolique sera finalement repoussé. La chanteuse est souffrante, ce qui est très inquiétant.

View this post on Instagram A post shared by Céline Dion (@celinedion)

Céline Dion, dans un mauvais état de santé

Le report du lancement de la résidence de Céline Dion a été annoncé sur les réseaux sociaux, ce mardi 19 octobre 2021. Les mauvaises nouvelles se poursuivent pour la diva. La chanteuse est en réalité confrontée à des symptômes imprévisibles qui la contraignent à retarder ses représentations. Il s’agit en particulier, de celles prévues pour les dates allant du 5 au 20 novembre 2021 et du 19 janvier au 5 février 2022.

En effet, la diva souffre de spasmes musculaires sévères et persistants, ce qui l’empêche de performer sur scène. Actuellement, toute son équipe médicale continue de l’évaluer et de lui procurer les soins nécessaires. Tout compte fait, les symptômes qui se manifestent, ne lui permettent pas de pouvoir participer aux répétitions pour le tout nouveau spectacle.

Céline Dion, désemparée par la situation

L’artiste âgée de 53 ans ne cesse de nous épater chaque jour. Toujours actif à son âge, elle n’a de quoi envier à personne. Elle profite et exprime sa vive émotion via le communiqué. « J’ai le cœur brisé par cette situation » écrit-elle. Celle qui travaille depuis 8 mois avec son équipe sur ce projet, est peinée de ne pas pouvoir monter sur scène en novembre comme escompté.

Elle poursuit en évoquant le travail acharné effectué par ses partenaires du Resorts World Las Vegas et de AEG. Un travail mené spécialement à la fine pointe de la technologie. « Je me sens terriblement, mal de les laisser tomber » a-t-elle déclaré.

La chanteuse ajoute « Je suis particulièrement désolée de décevoir tous les fans qui avaient prévu de venir à Las Vegas ». « Maintenant, je dois me concentrer sur ma santé pour vite aller mieux…Je veux m’en sortir le plus rapidement possible » a-t-elle confié.

View this post on Instagram A post shared by Céline Dion (@celinedion)

Céline Dion, une diva hors du commun

Céline Marie Claudette connaît un succès sans interruption depuis 1981. Et ce, tout d’abord au Québec puis après en France, où le single D’amour et d’amitié, lui permet largement de s’imposer. La jeune femme apprend l’anglais et change de style vestimentaire, afin de s’internationaliser.

Grâce à Unison, la diva arrive à se faire un nom aux Etats-Unis. Elle instaure par la suite, une alternance entre albums francophones et anglophones. En plus, avec la chanson My Heart Will Go On, choisie pour la bande originale de Titanic en 1997, elle connaît un succès planétaire. C’est ce qui a également permis la promotion de l’album qui a été vendu à plus de 30 millions d’exemplaires.

Hormis ça, Céline Dion prend une pause en 1999 afin de se consacrer à sa famille et à son mari. Celui qu’elle a connu depuis ses 12 ans et a épousé en 1994 était atteint d’un cancer. Il est le père de ses enfants René-Charles né en 2001 et les jumeaux Nelson et Eddy né en 2010.