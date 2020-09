Céline Dion veut redonner espoir au monde avec une vidéo surprenante où on la voit en petite tenue !

Les beaux jours sont à venir

2020 a été une année difficile pour tout le monde. Coronavirus, incendies aux USA ou en Australie, explosion à Liban… les catastrophes vont et viennent. Le monde est au bord de l’agonie. La vie était mise en pause et n’arrive pas à redémarrer. Le monde de la musique n’a pas été épargné. De nombreux artistes ont été contraints de reporter, voire annuler leurs tournées au plus grand désarroi des fans.

Après avoir sorti son album Courage en novembre 2019, Céline Dion a prévu de faire une grosse tournée pour la promotion. Coronavirus oblige, ce projet sera remis à plus tard. La star a annoncé sur son compte Instagram que la tournée nord-américaine sera pour 2021 avec les dates respectives. Une annonce qui a vraiment ravi ses fans qui attendaient la reprise depuis des mois.

Ce n’est pas pourtant cette annonce qui a fait leur semaine. Samedi dernier, Céline Dion a posté, sur son compte Instagram, une vidéo d’elle en dessous avec une jupe noire. De dos, la chanteuse de 52 ans chantait acapella une chanson tirée du film Le Magicien d’Oz : « There’s a land that I heard of once in a lullaby, if happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why oh why can’t’ I? ». Cette chanson « Over the Rainbow » était interprétée par Judy Garland. Pour les plus jeunes, cette chanson a été reprise en 1993 par le chanteur hawaïen Iz qui l’a baptisé « Somewhere over the rainbow ».

Céline Dion a voulu surprendre et faire plaisir à ses followers avec cette vidéo qu’elle tournait devant un arc-en-ciel qui flottait au-dessus des immeubles depuis sa maison à Québec. La chanson a une signification importante. Elle est en effet un symbole d’espoir après une période malheureuse. Elle raconte que « les problèmes fondent comme un sorbet au citron » (troubles melt like lemon drops). Céline Dion a ajouté comme description « Plus la tempête est grande, plus l’arc-en-ciel est brillant. Les beaux jours sont à venir — Céline Dion xx… » Une description et une chanson qui clament haut et fort, avec sa douce voix, que tout ira bien pour le monde et qu’elle a de l’espoir à donner.

Dans les commentaires, les émotions sont palpables. « Je pourrais regarder cette vidéo des milliers de fois », « Votre voix peut embellir n’importe quelle journée »… il est clair que les fans ont eu besoin d’entendre la voix d’ange de Céline Dion. De plus, quelques-uns ont été étonnés, voire ravis, de voir la star de 52 ans en soutien-gorge devant un arc-en-ciel en chantant. En tout cas, on ne peut pas voir un commentaire négatif sur la vidéo.

Céline Dion, pleine de vie

À 52 ans, Céline Dion vit sa meilleure vie. Depuis quelque temps, elle n’a pas cessé de faire parler d’elle avec son nouveau look plutôt original, son nouvel album, son activité sur les réseaux sociaux, ses activités humanitaires… Bref, elle est en pleine renaissance.

Après l’explosion de Beyrouth, Céline Dion a soutenu le mouvement de soutien pour les victimes et leurs familles en se joignant à Mika. Un geste que ses fans ont salué sur Instagram.

Avec 40 ans de carrière, elle inspire plus d’un. En novembre, un biopic sur sa vie va sortir. Il est produit par Valérie Lemercier, intitulée Aline. Ce film racontera toute la vie de la chanteuse depuis ses 5 ans, son début de carrière très précoce, sa rencontre avec René Angelil et son ascension fulgurante. Alors que l’interprète de Pour que tu m’aimes encore n’a pas été tenue au courant de ce film que très tardivement, elle ne s’y opposait pas. Au contraire, elle attend avec impatience, comme tout le monde, ce que le film va réserver. En tout cas, Valérie Lemercier a déjà annoncé qu’elle est très émue par le destin de Céline Dion. Quant au contenu, le film ne sera pas très éloigné de la vraie histoire. Selon elle, « il y a plein de choses drôles, mais ce n’est pas me moquer de Céline Dion. Pas du tout ! ».

Avec les tournées qui vont reprendre et ce biopic, les fans seront vraiment servis.