Certains effets secondaires des vaccins contre la Covid-19 ne seraient pas si problématiques !

Certains estiment que les vaccins notamment contre la Covid-19 ne sont pas fiables à cause de ces effets secondaires. Pourtant, ces derniers sont importants, et même nécessaires et ils ne concernent pas seulement ceux contre le coronavirus. Tous les vaccins ont des effets qui sont plus ou moins marqués en fonction des personnes. Par exemple, lorsque vous allez chez le pédiatre pour votre enfant, il pourra vous prévenir concernant quelques réactions après la piqûre comme la fièvre. Finalement, c’est pratiquement la même chose avec le virus de la Covid-19.

Des effets secondaires envoient des signaux positifs

Bien sûr, lorsque nous évoquons des effets indésirables notamment avec les médicaments, la vigilance doit être de mise. Pour les vaccins, il s’agit d’une réaction de votre corps et elle intervient généralement lors de la seconde dose concernant les vaccins contre le coronavirus. L’institut de Santé globale de l’université de Genève qui est basée en Suisse a pu s’exprimer via CNEWS et nous apprenons que ces effets sont finalement intéressants et ils sont également « tout à fait attendus ». De plus, cette réaction est en réalité positive.

Plusieurs soignants ayant reçu le vaccin ont développé des effets secondaires. C'est le cas de Kevin, âgé de 29 ans : "J'ai commencé à ressentir comme si j'étais dans le gaz", décrit-il à #RTL. https://t.co/zoCwawIvF6 — RTL France (@RTLFrance) February 12, 2021

Il suffit de comprendre le fonctionnement d’un vaccin pour ne pas s’alarmer face à des effets secondaires .

. Lorsque vous avez des effets après la vaccination, il faut savoir que vous avez une réponse immune qui vous protège contre l’infection.

Le système immunitaire développe alors des anticorps grâce à cette vaccination et le but consiste bien sûr à protéger votre organisme.

Lorsque les effets secondaires apparaissent, c’est bon signe puisque le mécanisme fonctionne très bien.

De plus, le corps humain a tendance à se battre contre des agents étrangers, il ne faut donc pas s’alarmer si des effets secondaires apparaissent après la vaccination contre la Covid-19. Généralement, les médecins ont pu constater des maux de tête, des sensations de fatigue ou encore des douleurs plus ou moins vives au niveau des muscles, des articulations, voire une petite fièvre. Bien sûr, n’hésitez pas à en parler à votre médecin traitant qui pourra ainsi vous suivre.

Il faut également noter que l’absence d’effets secondaires après une telle vaccination ne veut pas dire que votre corps ne fonctionne pas et que l’injection a été inutile. Tous les corps sont différents et c’est aussi le cas pour les réactions immunitaires. De ce fait, même si vous n’avez pas de symptômes, le vaccin peut tout de même faire son effet.

🇫🇷 FLASH – Le vaccin #AstraZeneca contre la #COVID19 distribué au personnel soignant du CHRU à #Brest a été suspendu hier à cause des nombreux effets secondaires constatés. 20 à 25 % du personnel vacciné a dû se mettre en arrêt de travail. (Le Télégramme) — Mediavenir (@Mediavenir) February 12, 2021

Les effets secondaires dépendent des vaccins contre la Covid-19

Sur le marché, vous avez plusieurs vaccins avec des effets différents et le taux de protection est également différent. Vous avez donc Pfizer, Moderna ou encore Astrazeneca. Ce dernier a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours alors que son taux est plus faible et les effets secondaires seraient également plus fréquents. Il suffit de regarder la conception pour comprendre la situation puisqu’il est basé sur un adénovirus de chimpanzé. Ce virus est bien sûr inoffensif et il utilise le gène de la protéine S qui est donc adapté pour lutter contre le coronavirus.

Lorsque le vaccin est injecté, la réaction immunitaire est forte puisque les cellules doivent fabriquer la protéine et les anticorps. Les chiffres relayés par le journal émanent de l’ANSM, nous apprenons que, sur 10 000 personnes vaccinées entre le 6 et le 10 février, près de 149 cas ont été identifiés. Les patients ressentaient alors de la fièvre, des courbatures et des céphalées. Ces effets secondaires ne sont pas forcément néfastes et ils sont moins présents chez Moderna et Pfizer puisque ces deux vaccins reposent sur l’ARN messager.

Dans tous les cas, demandez des conseils à votre médecin, il est le seul à vous donner des informations fiables.