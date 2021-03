Ces 4 étapes vont vous permettre d’être beau et apprêté en moins d’une heure

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la crise sanitaire du coronavirus aura eu de nombreux effets de bord, comme on a pu le voir dans les tendances de mode féminine et masculine. Il se trouve en effet que les tendances oversize et de layering prennent de plus en plus d’ampleur, et cela n’a rien d’un hasard. En effet, personne n’aurait pu penser qu’une mode qui rappelle ce que l’on a pu connaître dans les années 90 allait pouvoir revenir en force.

Mais il faut dire que tout a changé en 2020 depuis que la COVID-19 est apparue : de plus en plus de personnes sont amenées depuis ce jour à rester chez elles pour pouvoir travailler. Les conséquences sont en effet assez terribles pour des millions d’hommes : certains ont adopté des vêtements décontractés mais peut être même un peu trop.

Et pour les soins, c’est même pire dans certains cas où les hommes ne se préparent plus du tout, et font preuve d’une grande négligence, c’est le moins que l’on puisse dire.

Beaucoup d’hommes ont baissé les bras et se négligent de plus en plus

Heureusement, il se trouve que nous avons pu trouver une solution simple et facile pour les hommes qui souhaitent se reprendre en main mais qui n’ont pas toujours le temps de s’occuper de leur corps. Entre un travail qui peut parfois être très prenant au quotidien et une vie privée compliquée avec des enfants qu’il faut gérer parfois, il est difficile de se motiver pour se bichonner tous les jours.

Pourtant, et comme vous allez pouvoir le découvrir, il ne vous faudra pas plus d’une heure pour pouvoir vous préparer et ainsi être apprêté à tout moment.

Retaillez vos pattes

Complètement laissées à l’abandon depuis des années, les pattes sont pourtant indispensables à tailler pour pouvoir bien mettre en avant votre visage. C’est en effet le meilleur moyen en quelques minutes de pouvoir recentrer votre visage et faire en sorte que l’on vous identifie bien.

Rasez ou coupez votre barbe tous les jours

Cela paraît évident et pourtant peu d’hommes suivent ce conseil ! En effet en rasant ou en coupant votre barbe selon les endroits, c’est le meilleur moyen de prendre soin de vous sans devoir y accorder trop de temps par la suite. Une belle occasion pour paraître en pleine forme tous les jours de l’année !

Utilisez un masque facial

Pour pouvoir vous purifier, rien ne vaut qu’un bon masque à appliquer pendant quelques minutes sur votre visage. En appliquant celui-ci pendant 10 ou 20 minutes, vous allez enfin pouvoir avoir une peau bien plus nette, et cela sans faire beaucoup trop d’efforts. Avec des effets qui se font ressentir très rapidement, vous auriez tort de vous en priver et nous ne pouvons que vous conseiller de vous lancer dès maintenant.

Réalisez une manucure

Cela peut paraître très surprenant, mais il se trouve que de plus en plus d’hommes s’adonnent au plaisir de la manucure. C’est en effet un outil de séduction qui fait des ravages chez les femmes ! Ces dernières sont réputées pour apprécier les belles mains d’hommes, et les célibataires peuvent donc en profiter pour pouvoir gagner des chances d’avoir des conquêtes.