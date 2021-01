Ces candidats de télé-réalité n’ont aucune honte : ils proposent les pires placements produits que vous pourrez imaginer !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que même après toutes ces années, les candidats de télé-réalité font encore et toujours parler d’eux : ils trouvent toujours des opportunités intéressantes que l’on parle d’eux et ce sont devenus de véritables maîtres pour capter l’attention de leur fans.

Les candidats de télé-réalité se transforment en vendeurs sur les réseaux sociaux !

Si vous suivez des personnalités françaises comme Jessica Thivenin ou Carla Moreau sur les réseaux sociaux, alors cela ne vous aura pas échappé : de nombreux people proposent des placements produits sur leurs comptes de réseaux sociaux, avec en tête Instagram où ils peuvent parfois gagner plusieurs milliers d’euros en seulement quelques heures. Si ce phénomène n’était que peu présent il y a tout juste 5 ans, c’est devenu aujourd’hui une monnaie courante de voir une personnalité publique proposer des produits avec des offres très alléchantes réservées aux abonnés.

Jazz et sa coque de téléphone pic.twitter.com/5U0fGNKBEp — Shanna Krass Peurkessette (@itskardahoe) November 21, 2020

C’est un vrai pari où tout le monde y gagne ! En effet, les candidats de télé-réalité gagnent de l’argent en partageant des bons plans, et les internautes les achètent en pensant se rapprocher de leurs stars préférées, même si tout cela n’est finalement qu’une illusion. Rien ne prouve que les candidats de télé-réalité utilisent vraiment ces produits, et dans les placements produits qui suivent, on peut avoir de très sérieux doutes sur l’intérêt de présenter de tels articles à leurs fans. Heureusement, la situation tourne le plus souvent au comique, et cela prête donc plutôt à rire tellement ces propositions sont flagrantes de ridicule ! Espérons toutefois que cela à pu fonctionner et que les candidats de télé-réalité ont pu gagner un peu d’argent…

Carla Moreau : une erreur de démonstration qui tourne à la catastrophe sur les réseaux sociaux !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vos stars en réalité (@vosstarsenrealite)

La candidate issue des Marseillais a récemment fait un gros bide sur les réseaux sociaux, après qu’elle ait voulu partager une offre pour un masque de beauté. Malheureusement, elle s’est rendue compte bien trop tard qu’elle ne l’avait pas placé comme il le fallait, mais cela ne l’a pas empêché de continuer son placement produit, même si ses fans hilares l’ont bien remarqué quant à eux !

Jessica Thivenin : elle se fait huer sur la toile après son placement produit !

L’ancienne candidate de télé-réalité s’est en effet fait critiquée sur les réseaux sociaux après un placement produit très mal venu : elle a en effet proposé à ses fans d’acheter un produit soit disant miracle pour faire augmenter sa poitrine. Sur le papier, cela ne pose pas de problème en particulier, sauf qu’il y a un petit hic. La jeune femme a en effet reconnu avoir fait de la chirurgie esthétique notamment pour des augmentations mammaires !

Mélanight : elle fait un placement produit complètement illégal !

Quand Melanight (Les Anges, le Bachelor etc) propose à ses abonnés des arrêts maladie, des annulations d’amende ET DES CARTES HANDICAPS… Sérieusement on atteint de ces niveaux avec les placements de produits sur Instagram et Snapchat 🤦🏻 pic.twitter.com/VfMkEfrRg3 — Merwane Mehadji (@MerwaneMeh) December 6, 2020

L’ancienne candidate de télé-réalité Melanight, que l’on a notamment pu voir dans les Anges ou encore dans le Bachelor a quant à elle fait un placement produit qui ne semble pas très légal ! En effet, on a pu la voir faire la promotion de services de faux papiers ! Concrètement, cela vous permet de simuler des cartes pour handicapés, des annulations d’amendes, ou encore des arrêts maladie pour votre travail. Une véritable catastrophe pour la jeune femme qui ne s’attendait sûrement pas à un tel lynchage sur les réseaux sociaux, bien que l’on se demande si sa démarche n’était pas à prendre avec de l’humour !