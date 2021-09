C’est la bonne nouvelle du moment pour Stéphane Bern et son compagnon Yori Bailleres !

Le couple Stéphane Bern et Yori Bailleres semble très heureux actuellement. En particulier avec l’arrivée d’un nouveau membre dans la famille. Une annonce faite officiellement sur les réseaux sociaux ! Belle surprise pour les internautes ! Qui est ce membre tant attendu ? Les préoccupations demeurent diverses !

Un nouveau membre entre dans la famille : le bonheur général

Stéphane Bern et Yori Bailleres en couple depuis juin 2021, annoncent une bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. La famille s’agrandit donc pour leur plus grand bonheur.

En effet, le jeune Yori Bailleres publie une photo très mignonne prise au collège royal et militaire de Thiron-Gardais. Il s’agit de la résidence de la star dans la Perche. Il prend notamment la pose avec son compagnon Stéphane Bern, leur chien Mirza ainsi que leur nouvel arrivant. Il s’agit de Scoop ! Quelle nouvelle de bonne envergure !

Le couple compte donc actuellement un nouveau colocataire à quatre pattes. Un réel teckel à poil dur. N’est-ce pas extraordinaire ça ? Juste en légende de l’image, on pouvait lire « Dites bonjour à Scoop qui vient de rejoindre la Bernie Family ». Ce message joliment écrit était suivi d’un émoji à l’effigie de l’heureuse petite famille. Quoi de plus magnifique et symbolique !

Un cliché précédemment partagé par le couple

Une photo a été partagée par le couple bien avant celle publiée après l’arrivée de Scoop. Sur cette fameuse image, on pouvait apercevoir les amoureux totalement en symbiose. Yori Bailleres entièrement charmé par son compagnon s’exprime librement.

Il écrit cependant « Que voulez-vous, la beauté de son âme m’émerveille de plus en plus jour après jour… ». Très mignon comme message ! Sans hésiter, il évoque son mari en hashtag pour son plus grand bonheur. Nul doute, ce petit mot semant le doute quant à une union secrète entre les amoureux a attiré l’attention des internautes.

En plus de cela, on pouvait remarquer Stéphane Bern avec une coupe de champagne en main et un anneau à son doigt. Ce qui pourrait être probablement une alliance. Aucune confirmation ou autre n’a été cependant donné sur tout cela. Pourtant, les internautes leur ont envoyé tout de même leurs vœux de bonheur.

Stéphane Bern, un homme au parcours fastidieux

Enfin, la chance semble sourit à nouveau à Stéphane Bern qui a trouvé son roi à 57 ans. Officiellement sorti du cadre des célibataires, l’animateur de France 2 compte en profiter au maximum.

Animateur de radio et de télévision, acteur, écrivain franco-luxembourgeois, Stéphane Bern a connu un long parcours dans sa carrière. Originaire de Pologne, il est né en 1963 et apparaît pour la première fois à la télévision à l’âge de 22 ans. C’était le 30 novembre 1985 dans l’émission Liberté 3 sur FR3.

L’homme qui a débuté en tant que chroniqueur sur TF1 en 1994 a de quoi se réjouir aujourd’hui de son niveau. Déjà de 1999 à 2001, il est conseillé municipal du 9e arrondissement de Paris. Il possède une maison sur l’île de Paros en Grèce. Impressionnant !