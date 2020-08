C’est l’heure des vacances ! Mais où partent les ministres de notre gouvernement cet été ?

Afin de respecter les différentes mesures mises en place pour limiter la propagation du virus à travers le monde, ils auraient décidé d’opter pour des destinations françaises. Mais dans quelles régions les ministres ont-ils décidé de se rendre cet été ? Ont-ils réellement tous respecté la consigne qui leur aurait été donnée de ne pas sortir du territoire français pour leurs destinations de vacances ?

Une copie presque parfaite pour le nouveau gouvernement.

Alors qu’ils viennent tout juste d’intégrer le nouveau gouvernement dirigé par Jean Castex, les ministres seraient d’ores et déjà en vacances. En effet, les congés des différents membres du gouvernement viennent de débuter ce mercredi 29 juillet 2020 à la suite du tout dernier conseil des ministres avant la grande reprise au moment de la rentrée en septembre.

En respect de la crise sanitaire qui est due à l’épidémie de Covid-19 qui sévit à travers le monde, les différents ministres ont reçu la consigne de ne pas quitter le territoire français. Si la plupart des membres du gouvernement vont respecter cette demande, l’un des ministres empêcherait toutefois l’obtention de la copie parfaite. En effet, Jean-Yves Le Drian, qui est le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères aurait prévu de séjourner durant quelques jours en Espagne, pays d’où serait originaire sa femme.

En ce qui concerne les autres ministres, ils auraient presque tous pris la décision de rester dans les limites de la France métropolitaine. La seule exception est Annick Girardin qui va séjourner à plus de quatre mille kilomètres de Paris. Ce ne serait toutefois pas un caprice ou une simple envie d’éloignement, mais un retour aux sources. La nouvelle ministre de la mer avait effectivement été élue à Saint-Pierre-et-Miquelon et aurait ainsi décidé de rejoindre ses proches durant ses vacances.

Quelles sont les régions les plus plébiscitées par les ministres ?

Dans le cadre des vacances estivales des membres du nouveau gouvernement, la Corse semble être la région la plus plébiscitée. En effet, il semblerait que trois ministres aient décidé de profiter des plaisirs de l’île de beauté entre plages et soleil. Il s’agit de Marlène Schiappa qui est originaire de l’île et est la nouvelle ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargé de la Citoyenneté. Mais également de Gabriel Attal et Franck Riester qui sont respectivement porte-parole du nouveau gouvernement Castex et ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité.

La montagne semble également être un lieu d’intérêt puisque Bruno Lemaire, Emmanuelle Wagon et Florence Parly semblent avoir pris la décision de passer leurs vacances au cœur des Alpes. La Normandie n’est pas en reste puisque Sébastien Lecornu, Élisabeth Borne et Roxana Marcacineanu ont prévu de s’y rendre.

Pour ce qui est des autres membres du gouvernement, Éric Dupond-Moretti et Frédérique Vidal auraient opté pour Nice, faisant d’eux les ministres les plus proches géographiquement de la destination de vacances d’Emmanuel Macron qui devrait se rendre à Brégançon comme lors des années précédentes.

Jean Castex, le Premier ministre devrait quant à lui rejoindre les Pyrénées afin de résider dans la petite ville de Prades où il avait été élu maire peu avant de rejoindre le gouvernement. Roselyne Bachelot et Julien Denormandie devraient rejoindre la côte Atlantique des Pyrénées. Marc Fesneau aurait décidé de passer ses vacances en Isère, tandis que Jean-Michel Blanquer compte préparer la prochaine rentrée scolaire depuis la Bretagne. Pour finir, il semblerait que Jean-Baptiste Djebbari aurait opté pour Bordeaux, que Amélie de Montchalin prévoirait de rejoindre le Périgord tandis qu’Olivier Véran se trouvera en Corrèze.