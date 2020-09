Chadwick Boseman : la publication annonçant le décès de l’acteur a battu un record sur Twitter !

Le décès de la star Chadwick Boseman a laissé un grand vide dans le monde du cinéma. L’interprète du rôle de Black Panther a laissé le cœur de ses fans meurtris. La disparition de l’acteur a suscité de nombreuses réactions sur le tweet annonçant la tragique nouvelle. Les hommages rendus sous cette publication en ont fait le plus « liké » du réseau social Twitter.

Flash-back sur la vie de Chadwick Boseman

Chadwick Boseman alias Black Panther est un acteur noir américain. Il a fait ses débuts dans le cinéma en 2000 avec des séries policières telles que : les Experts Manhattan, New York 911, Police Judiciaire. Cependant, il va vraiment se révéler au public en 2013 dans le drame sportif 42. Pour rappel, il y joue le rôle de Jackie Robinson. Ensuite, il s’affirme dans les films Get on Up (2014), Message from the King et Marshall (2017). En 2016, il rejoint l’univers de Marvel pour jouer dans le blockbuster Captain America : Civil War. Après le film solo « Black Panther », il fit d’autres apparitions dans Avengers : Infinity War et Avengers : End Game.

En intégrant Marvel et l’équipe des Avengers, Chadwick Boseman a incarné le premier super-héros noir. Dans sa vie privée, le « roi T’challa » était un époux comblé aux côtés de Taylor Simone. Ils se sont mariés en Février 2018 dans la plus grande discrétion. Ayant plusieurs récompenses et nominations à son actif, le célèbre acteur s’est éteint le 28 août 2020 dans sa maison à Los Angeles… Le roi est mort ! Vive le roi !

Un vibrant hommage des fans sur twitter

L’annonce du décès de l’acteur Chadwick Boseman a été faite sur Twitter comme on le notifiait plus haut. A 43 ans, la célébrité avait fait vibrer de nombreux amoureux du cinéma. L’ultime tweet a été posté le samedi matin très tôt. Dans la publication, on peut lire qu’avoir été Black Panther était un « grand honneur » pour la célébrité. A ce jour, cette publication a été aimé plus de 7 millions de fois. Un record depuis la création du réseau social Twitter.

Les 7 millions de « likes » obtenus par le tweet étaient un signe d’hommage. Les fans de la célébrité se sont réunis afin de célébrer la vie et les œuvres du défunt. Une initiative qui s’est soldée par une réussite. Dans un communiqué, le réseau social twitter a annoncé que l’ultime tweet est celui le plus aimé à ce jour, bel hommage en effet pour le défunt. A la fin du tweet, on peut lire l’hashtag «WakandaForever».

Un combattant tombé avec honneur

La mort de Chadwick Boseman n’est pas survenue de manière anodine. En effet, il se battait contre une maladie grave depuis de nombreuses années. En 2016, il lui a été diagnostiqué un cancer du côlon de niveau 3. Au fil des mois, la maladie a évolué pour atteindre le niveau 4. Les tournages de ses derniers films se faisaient pendant qu’il suivait des séances de chimiothérapie. Un courage et une force qui a fait de Chadwick un homme admiré.

Par ailleurs, de nombreuses célébrités lui ont aussi rendu un grand hommage. On peut citer entre autres Dwayne Johnson et Barack Obama sans oublier des footballeurs comme Kylian Mbappe ou encore Neymar Jr. Il faut préciser que le précédent record de « likes » était détenu par l’ancien président des Etats-Unis d’Amérique Barack Obama. Il avait obtenu plus de 4 millions de mentions « j’aime » le 13 août 2017.