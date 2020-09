Chadwick Boseman : la star de Black Panther meurt à l’âge de 43 ans, emporté par un cancer !

Chadwick Boseman, star de Black Panther est décédé vendredi d’un cancer, a déclaré son représentant. Il avait 43 ans.

Celui qui incarnait des icônes noires telles que Jackie Robinson ou encore James Brown avec une intensité fulgurante est devenu une star planétaire grâce à son rôle en tant que roi T’challa avec le film Black Panther dans l’univers cinématographique Marvel.

Très discret sur son état de santé, il a reçu un diagnostic de cancer du côlon il y a quatre ans. Pourtant, il n’a jamais discuté publiquement de cette maladie grave et a continué à travailler sur les grands films hollywoodiens pendant et entre « d’innombrables » opérations et chimiothérapie, a déclaré sa famille dans un communiqué. Sa famille parle alors d’un « vrai combattant » qui a persévéré à travers tout cela afin de nous apporter de nombreux films que nous sommes venus à aimer.

Né en Caroline du Sud, Boseman est diplômé de l’Université Howard et a eu son premier grand rôle en 2013. Son portrait frappant de la star du baseball stoïque Robinson face à Harrison Ford en 2013 dans «42» a attiré l’attention de Hollywood et a fait de lui une vraie star.

Ironiquement, Boseman est décédé le jour où la Major League Baseball célébrait le jour de Jackie Robinson. « Sa performance transcendante dans‘ 42 ’résistera à l’épreuve du temps et servira de véhicule puissant pour raconter l’histoire de Jackie au public des générations à venir », a écrit la ligue dans un tweet en hommage à l’acteur disparu.

Mais, c’est surtout son rôle dans le succès planétaire de Marvel qui a marqué sa vie d’acteur «C’était l’honneur de sa carrière de donner vie au roi T’Challa dans« Black Panther », ont-ils déclaré. Boseman a joué le premier super-héros noir dans la production Marvel avec « Black Panther » de 2018.

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman's family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/QNvzuZgAbe

Le film se déroulant dans le royaume africain fictif de Wakanda, a été félicité par la critique et adoré par le public, devenant le premier film de bande dessinée à être nominé pour le meilleur film aux Oscars et rapportant plus d’un milliard de dollars de recette au box-office mondial.

« Vendredi dernier, l’acteur de 43 ans est décédé, chez lui dans la région de Los Angeles avec sa femme et sa famille à ses côtés », a déclaré la journaliste Nicki Fioravante.

On retrouve sa dernière performance dans une adaptation de «Ma Rainey’s Black Bottom» d’August Wilson. Le film Netflix, dans lequel Boseman joue aux côtés de Viola Davis. Le tournage s’est achevé l’été dernier.

Boseman a gardé sa maladie privée de telle sorte que sa mort a choqué tout Hollywood et même au-delà.

Aussitôt la nouvelle de sa mort annoncée, de nombreuses stars de la scène et de l’écran, ont inondé les médias sociaux d’hommages à Boseman. Oprah Winfrey, Mark Ruffalo, Don Cheadle, qui a également joué aux côtés de Boseman dans les films Marvel, l’actrice oscarisée Halle Berry, Kate Hudson, Sterling Brown et bien d’autres ont tous tenu à lui rendre un dernier hommage.

Denzel Washington, qui a payé Chadwick Boseman pour étudier le théâtre au Royaume-Uni, il y a 20 ans a décrit l’acteur de Black Panther comme une « âme douce et un artiste brillant ».

Les hommages ont également afflué du monde politique pour saluer le talent de cet acteur de génie à l’instar de martin Luther King III, un descendant du célèbre militant, ou encore du candidat démocrate à l’élection présidentielle américaine Joe Biden qui a écrit sur Twitter : « De Black Panther à Jackie Robinson, il a inspiré plusieurs générations et leur a montré qu’on pouvait être tout ce que l’on désire – même des super-héros »

The true power of @ChadwickBoseman was bigger than anything we saw on screen. From the Black Panther to Jackie Robinson, he inspired generations and showed them they can be anything they want — even super heroes. Jill and I are praying for his loved ones at this difficult time.

