Chandeleur : une recette de crêpes facile et légère dont vous ne pourrez plus vous passer !

Les recettes sont nombreuses, mais il y a parfois des adaptations qui sont très intéressantes notamment pour toutes les personnes intolérantes au lactose. Vous pouvez tout de même déguster des crêpes salées ou sucrées, car le lait n’est pas forcément obligatoire. Vous pouvez remplacer le lait de vache par d’autres boissons comme du lait de soja ou d’amande. Nous vous proposons donc une recette alléchante pour la Chandeleur qui aura lieu le mardi 2 février 2021.

Quels sont les ingrédients pour ces crêpes ?

Vous devez bien sûr tester les différentes recettes pour qu’elles soient prêtes le jour de la Chandeleur. Vous disposez sans doute des astuces de votre grand-mère ou de votre maman, mais n’hésitez pas à faire preuve d’innovation. Vous ne serez donc pas déçu par le résultat. Pour ces crêpes très légères, vous aurez besoin de 250 grammes de farine, 60 ml d’eau à température ambiante, deux oeufs entiers et d’une cuillère à café de sucre.

Si vous ne souhaitez pas miser sur des crêpes très caloriques, la meilleure solution consiste à remplacer le sucre par la Stevia .

. Ajoutez dans votre pâte à crêpes une pincée de sel et même une cuillère à soupe d’huile d’olive.

Vous pouvez verser tous les ingrédients en une seule fois dans un bol pour que la préparation soit mélangée avec votre robot pâtissier.

Il ne faut pas de grumeaux, d’où l’intérêt de mélanger avec une vitesse assez éleveur, cela sera aussi possible avec un batteur électrique.

Laissez reposer votre pâte au réfrigérateur en la couvrant avec un petit film par exemple pendant 30 minutes au minimum, voire une heure si vous le pouvez. La préparation est prête et comme vous avez pu le constater le lait a été remplacé par de l’eau et vous n’avez pas une pâte trop épaisse, elle reste lisse et donc très légère. Pour confectionner vos crêpes, il suffit de badigeonner la poêle spéciale avec de l’huile et de verser la pâte avant de la retourner lorsque les bords commencent à se dorer. Il y a toutefois une technique sympathique qui fait des heureux sur Internet et ce sera l’occasion de la réaliser pour la Chandeleur.

Des crêpes gourmandes pour cette fête

Vous pouvez donc servir vos crêpes d’une manière traditionnelle et elles seront remplies avec quelques ingrédients. Toutefois, vous pouvez vous inspirer d’une recette dédiée à la revisite des tacos. Vous avez donc quatre compartiments pour votre crêpe ronde. Le premier peut être dédié à la pâte à tartiner, le second vous permet d’avoir quelques rondelles de bananes. Vous pouvez ajouter dans le troisième du caramel, et même de la chantilly pour le dernier. Vous découpez une partie de la crêpe en partant du milieu et en allant au côté opposé. Le pliage en triangle est ensuite très simple. Vous rabattez la partie avec la pâte à tartiner sur le second compartiment avec la banane.

Vous faites cela jusqu’à l’obtention d’une crêpe en triangle qu’il sera beaucoup plus facile de déguster. Vous pouvez même la réchauffer sur la poêle ou la placer dans un appareil à tacos ou avec des plaques comme le grill pour lui donner un côté croustillant. C’est bien sûr la version gourmande pour votre goûter par exemple. Il sera possible de déguster ces crêpes avec du sucre, de la confiture, des fruits que ce soit à 16 heures ou encore au petit-déjeuner. Elles peuvent être froides ou chaudes ou salées, cela dépend forcément de vos envies.

Ce n’est pas très long à réaliser, les enfants et les adultes seront d’ailleurs aux anges.