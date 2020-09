Chani (Les Anges) avoue avoir couché avec Illan pendant une semaine ! Les fans sont sous le choc !

Chani indignée par l’utilisation d’images d’elle à son insu.

Dans un des épisodes passés des Anges 12, il y a eu ce moment fort durant lequel Sofiane fait une révélation fracassante. Ce jour-là, elle a balancé la coucherie entre Illan et Chani à tous les habitants de la villa. Évidemment, l’effet a été explosif étant donné que les deux amants avaient chacun leurs amoureux. Il y a Illan qui était avec Yumee et Chani avec Virgil. C’est cette infidélité qui a provoqué la rupture entre Illan et Yumee.

Aujourd’hui, Chani revient sur ces faits et raconte ce qu’elle a vécu selon sa propre version. Dans une vidéo, elle explique le pourquoi des comment dans toute cette histoire. « Tout le monde en parle alors que je suis la principale concernée. Je dois vous en parler afin que vérité se sache. Je n’ai pas forcement à me justifier » a-t-elle dit. Ensuite, elle a montré son indignation par rapport à une image d’elle que la production a utilisée sans l’avoir consulté au préalable. Il s’agit d’une séquence montrant les épisodes à venir et dans laquelle on peut voir Chani et Illan ensemble dans un lit. « Un extrait dans le générique me montre en train de rentrer dans un lit. On m’a filmé dans mon intimité, à un mon insu ! ».

Puis, toujours dans la vidéo, elle parle de sa coucherie avec Illan en balançant une information que les téléspectateurs ignoraient. En effet, si tout le monde croyait que l’acte ne s’est produit qu’une seule fois, Chani a avoué qu’en réalité, elle a couché en cachette avec Illan pendant une semaine. « Ça faisait déjà une semaine que je couche avec Illan, et ce n’était pas filmé. Vous me dites pourquoi on me voit de moins en moins dans les épisodes. C’est tout simplement parce que je me cache. Je n’ose plus regarder ni Virgil, ni Yumee, ni Illan. »

Chani n’osait rien dire à Virgil à cause de sa grande lâcheté

Chani enchaine révélation sur révélation et explique que la première fois qu’elle a couché avec Illan, c’était lors de la soirée où Vanessa est rentrée. Elle a dit que lors de cette soirée, elle et Virgil étaient complètement ivres, mais Virgil l’était beaucoup plus qu’elle. Elle raconte alors que ce dernier l’avait insulté de tous les noms.

Pendant ce temps, elle parlait tranquillement avec Illan. Ensuite, Virgil s’est endormi avec ses insultes tandis qu’elle et Illan ont continué à discuter. Selon elle, c’était à ce moment-là que le courant a commencé à bien passer entre elle et Illan. Leur discussion était devenue plus intense et les sujets étaient de plus en plus profonds. C’est alors qu’une chose en entrainant une autre, l’acte a eu lieu.

Ensuite, Chani raconte que le matin d’après, Virgil ne souvenait pas de ce qui s’était passé la veille à cause de son ivresse. De son côté, en faisant preuve d’une grande lâcheté, elle était incapable de lui raconter son acte de trahison de la veille. Puis, elle a confié que Virgil ne sachant rien, elle a été amenée à recommencer plusieurs fois sa coucherie avec Illan.

Enfin, dans la vidéo, Chani dit qu’elle reconnait ses erreurs. « Je suis totalement consciente à quel point Virgil a dû souffrir » a-t-elle dit avant d’ajouter « On fait tous des erreurs dans la vie. Je vais arrêter de dramatiser pour ça. C’est le passé, je ne peux rien y changer ».