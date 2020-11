Chantal Goya : La chanteuse se retrouve sans domicile à 78 ans… Elle habite désormais chez sa fille avec son mari !

Elle a donc été contrainte de s’installer avec son mari chez sa fille Clarisse.

Les répercussions de la pandémie du coronavirus sont nombreuses et s’observent à différents niveaux. On recense aujourd’hui plus de 1.898.710 cas de contamination. Les problèmes ont également été observés sur le plan économique et culturel. Plusieurs restaurateurs, artistes, chanteurs, producteurs de spectacles ont été contraints de mettre la clé sous la porte. Avec cette situation difficile à vivre, certaines personnes n’arrivent plus à joindre les deux bouts et cette fois, c’est la célèbre chanteuse Chantal Goya qui a bien failli se retrouver à la rue. Elle a perdu son appartement, car elle ne pouvait pas assurer le surloyer exigé par son bailleur. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Chantal Goya, victime de la crise sanitaire

Ça fait treize années que Chantal Goya avait emménagé dans l’appartement qu’elle a été contrainte de quitter aujourd’hui. C’est un grand et chaleureux appartement situé dans le IXe arrondissement de Paris, près de Pigalle. Elle s’y était installée avec son mari Jean-Jacques Debout. Pendant toutes ces années, elle s’est évertuée à faire de cet endroit un nid d’amour pour elle et son époux. Pour rien au monde, elle n’aurait voulu quitter cet endroit. Il faut reconnaître qu’elle doit forcément avoir pris ses habitudes vu tout le temps qu’elle y a vécu.

C’est donc à contrecœur que la femme de 78 ans a dû abandonner l’endroit où elle vivait depuis si longtemps. La presque octogénaire a donné plus de détails sur la situation dans les colonnes de France Dimanche. Elle a révélé que son bailleur lui avait annoncé qu’elle allait devoir payer un surloyer de plusieurs milliers d’euros. La chanteuse n’avait pas les moyens d’assurer des frais supplémentaires de loyer.

Sa fille Clarisse l’accueille chez elle

Chantal Goya n’était pas la seule locataire de l’immeuble qui devait payer une somme supplémentaire pour son loyer. En effet, beaucoup d’autres locataires ont très peu apprécié la nouvelle annoncée par le bailleur et ils ont décidé de quitter les lieux. Se séparer de cet endroit qu’elle affectionne a été certainement douloureux pour Chantal Goya et son projet immédiat était de trouver un autre appartement plus petit et dont le loyer serait bien moins onéreux.

Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. « On devait avoir un autre appartement dans le VIe arrondissement, mais ça ne s’est finalement pas fait », avait-elle confié à France Dimanche. Toutefois, les fans de la chanteuse peuvent être tranquilles quant au fait qu’elle ne s’est pas retrouvée à la rue. Elle a pu s’installer chez sa fille Clarisse à Versailles. Cette dernière a été plus que ravie d’accueillir sa mère à son domicile.

Chantal Goya se plaît à Versailles !

Alors que la situation semblait critique, la chanteuse et son mari ont pu compter sur le soutien de leurs amis qui les ont aidés à déménager leurs cartons durant l’été. Le séjour de Chantal Goya chez Clarisse devait être provisoire, cependant, on a bien l’impression que la presque octogénaire commence à s’éterniser un peu. En effet, elle est très heureuse de pouvoir rester en compagnie de sa fille et n’a pas l’intention de s’en aller de sitôt.

D’ailleurs, d’après les rumeurs, il est possible que la chanteuse et son mari ne se réinstallent plus à Paris. On dirait bien que les deux amoureux se sont habitués à l’ambiance versaillaise. Autant profiter de la compagnie de sa fille chérie, tant que ça dure.