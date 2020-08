Charlotte Bobb : la reine de beauté rejoint le casting des Marseillais VS le reste du monde !

C’est ainsi qu’on découvre parmi les nouveaux personnages, Charlotte Bobb…

Une Miss à la villa !

Pour ceux qui ne la connaissent pas vraiment, Charlotte Bobb a été miss Pévèle en 2015, alors qu’elle était âgée de 18 ans. Elle était alors qualifiée pour être candidate à Miss Nord-Pas-de-Calais 2016, concours au cours duquel beaucoup l’ont remarqué d’ailleurs.

Charlotte Bobb fait donc partie des nouvelles recrues à la villa pour l’émission qui sera bientôt diffusée sur la chaîne française W9. Pour cette 5e saison de l’émission de télé réalité, on s’attend donc à voir débarquer des personnes pas vraiment connues du public, comme ce sera le cas pour notre miss Pévèle 2015, Charlotte Bobb. En plus de son titre régional, cette dernière a juste fait une apparition dans « Les Princes et les princesses de l’amour » en 2019.

Pour rappeler un peu son parcours, c’est le 7 novembre 2015 que la jeune fille de 18 printemps d’alors, a été élu parmi 18 autres concurrentes, après avoir défilé devant un public composé de 500 personnes. Lors de son discours, la toute jeune femme a révélé qu’elle rêvait de ce titre, et assurait qu’elle allait y faire honneur… faut dire qu’elle a tenu parole.

Une polémique qui nécessite l’intervention de Sylvie Tellier

Charlotte Bobb avait dévoilé lors d’une interview à « La Voix du Nord », peu après avoir remporté son titre de miss Pévèle 2015, qu’elle avait déjà fait un peu de mannequinat, et que les concours de beauté étaient une passion pour elle. La jeune fille avait alors promis répondre présente lors des animations et des évènements qui se dérouleraient à la Pévèle.

Aussitôt dit, aussitôt fait ! Charlotte Bobb s’est présentée le lendemain au Salon du mariage qui s’est déroulé à Orchies. Toutefois, la jeune fille avait d’autres projets, ne souhaitant pas se contenter de ce titre. Elle convoitait plutôt le titre de Miss Nord-Pas-de-Calais 2016. Charlotte Bobb était d’ailleurs sur la bonne voie, puisqu’elle a franchi l’une des étapes qui consistait à gagner au régional d’abord.

Rappelons que si jamais la miss Pévèle parvenait à remporter le titre de miss Nord-Pas-de-Calais, elle comptait bien poursuivre l’aventure et se présenter au concours Miss France 2017.

Néanmoins, ce projet n’a finalement pas abouti pour Charlotte Bobb, qui a vu l’écharpe de Miss Nord-Pas-De-Calais 2016 lui échappé au profit de Laurine Maricau. Charlotte Bobb finira par contre 1ère dauphine du concours, ce qui ne lui a pas plu du tout.

Pour preuve, elle a créé une polémique, puisqu’elle a parlé de favoritisme sur twitter, en s’indignant du fait que la gagnante du concours Laurine Maricau, était coachée par un membre du comité Miss France, ce qui lui aurait garanti la 1ère place.

Il semblerait alors que la gagnante du concours, Laurine Maricau ait possiblement profité de conseils de la part de William Cerf, qui l’avait apprêté personnellement. Il s’agit du coiffeur attitré du concours Miss France. Les autres candidates dont Charlotte Bob, n’ont eu à faire qu’à des apprentis.

A la fin, Sylvie Tellier a dû intervenir pour assurer qu’il n’y avait pas eu de favoritisme dans le concours. Notons que Laurine Maricau qui a participé à miss France 2017, n’a pas gagné, puisque la Miss France 2017 était Alicia Aylies.

Aujourd’hui, Charlotte Bobb est une influenceuse sur les réseaux sociaux, avec plus de 63 000 abonnés sur son compte Instagram. Finis les concours de beauté pour la jeune femme, place à la télé réalité !