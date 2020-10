Charlotte de Koh Lanta : découvrez pourquoi elle n’a pas touché sa prime de confidentialité !

Alors qu’elle était l’une des invités attendus sur le plateau de l’émission “Le talk” aux côtés de Jessica Potel, l’une de ces concurrentes dans l’émission Koh Lanta, Charlotte Caron a fait des révélations sur ce qu’elle a, mais surtout sur ce qu’elle n’a pas touché durant l’émission. Explications.

Peut-on vivre de la télé-réalité ?

Et oui, contrairement à ce que voudraient nous faire croire les amoureux de l’aventure, de la survie et d’épreuves de force et d’équilibre, Koh Lanta, ce n’est pas qu’un challenge pour dépasser ses propres limites, c’est aussi une question d’argent.

Mais si on a l’habitude de voir, des starlettes de la télé-réalité, projetées au rang de grandes stars françaises, affichant outrageusement “leur petite richesse” sur les réseaux sociaux, c’est loin d’être la même histoire concernant l’émission Koh Lanta.

Invités sur le plateau de l’émission “Le Talk” sur Non Stop People, Benoit Dubois, l’un des grands gagnants de “Secret Story” sur TF1, et Jessica Potel et Charlotte Caron, deux concurrentes de “Koh-Lanta, l’île des héros”, ont été interrogés sur leurs salaires.

Alors qu’elle avait été éliminée en même temps que Teheiura Teahui, après 24 jours d’épreuves et d’aventures, la jeune Charlotte aurait dû réapparaitre en final en tant que jury de l’émission. Finalement, cela lui a été impossible pour des raisons de santé et elle a été contrainte de rentrer en France avant que le tournage de cette dernière saison ne se termine.

Un SMIC ? Un peu plus ?

Alors que la présentatrice de l’émission, insiste pour connaitre le montant perçu par les deux candidates de Koh Lanta, ces dernières esquivent la question avec plus ou moins de bio.

Pour Charlotte, il n’y a pas de montant fixe. Un candidat sera payé différemment en fonction de s’il s’agit de sa première apparition télé, ou si cette personne a déjà “un nom”. Le nombre de jours durant lequel le candidat participera à l’émission influera bien évidement le montant du chèque qu’il percevra au final, montant auquel viennent ensuite s’ajouter diverses primes, de voyage, de déplacement et de confidentialité.

La candidate finit par conclure que son salaire est un peu plus élevé que le SMIC si elle ajoute les primes quotidiennes à son salaire mensuel. Pourtant Charlotte est assez frustrée en ce qui concerne sa situation, car elle n’a pas perçu sa prime de confidentialité.

L’équipe de production a été très claire à ce sujet, lorsqu’ils ont été contactés par la jeune entrepreneuse de 27 ans. Pour rappel, celle-ci avait diffusé des informations qui auraient dû rester confidentielles sur les réseaux sociaux…

« La production ne voulait pas que l’image de Claude soit touchée »

En mars dernier, quelques heures après la diffusion du 4e épisode de cette dernière saison, Charlotte Caron avait débriefé l’épisode en question sur les réseaux sociaux. Elle en avait d’ailleurs profité pour répondre aux questions de tous les internautes.

Elle se confie alors sur le fait qu’elle a eu deux altercations avec Claude, altercations qui n’ont ensuite pas été retransmises à la télé, laissant le reste des scènes à l’interprétation hasardeuse du public.

Ces révélations n’ont évidemment pas été du gout des producteurs : “Je préfère que la prime de confidentialité ne soit retirée qu’à moi seule, car c’est mon problème avec la production et cela ne regarde pas les autres candidats. Cette histoire de retirer la prime à tout le monde si quelqu’un faute, c’est uniquement pour nous mettre la pression.”

Selon la société de production ALP : “Charlotte a perdu sa prime de confidentialité, car elle n’a pas respecté les termes de son contrat”.

Une prime qui selon les enquêtes s’élèvent à 700e pour un candidat lambda et jusqu’a 2.500e pour un “all star”…