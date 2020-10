Charlotte Gainsbourg : elle poste une photo sans le haut et reçoit des commentaires horribles sur son physique !

Alors qu’elle a mis en ligne sur son compte Instagram des photos d’elle artistiques qui dévoilaient son dos, Charlotte Gainsbourg a fait l’objet de vives critiques de la part de certains internautes qui ont trouvé que ses clichés étaient gênants.

Quand les réseaux sociaux deviennent un tribunal !

Beaucoup de personnalités déplorent le fait que l’on ne peut plus rien dire à la télévision sans avoir des sanctions. Eh bien sur les réseaux sociaux, on ne peut plus rien poster sans que ceux dont les avis divergent vous tombent dessus.

C’est le cas sur le réseau social Instagram, qui devait en temps normal, permettre aux personnes qui le désirent, de faire des publications de photos, qu’elles soient connues ou non. Aujourd’hui, il faut pratiquement avoir du courage pour poster quelque chose, en espérant que certains internautes, cachés derrière leurs écrans n’interprètent de travers le message, et attaquent l’auteur.

Heureusement certaines personnes arrivent à y échapper pendant longtemps, et d’autres ont des fans incontestés, qui sont prêts à contre-attaquer et défendre la personne au moindre dérapage.

A l’instar du réalisateur Samuel Benchetrit, la dernière publication de Charlotte Gainsbourg n’a pas du tout plu. En effet, le mari de la chanteuse Vanessa Paradis qui venait à peine de s’inscrire sur le réseau social, a subi des commentaires négatifs des internautes sur des vidéos datant du mois de mars.

La raison de leur acharnement ? Malgré la distance entre des couples de danseurs, ils n’étaient pas masqués ! On peut dire que Samuel Benchetrit a été dépassé par ces réactions.

Aujourd’hui, c’est Charlotte Gainsbourg qui fait les frais des internautes vindicatifs. Même si la fille de Serge Gainsbourg et de Jane Birkin est une habituée d’Instagram, elle avait plutôt l’habitude d’y partager des photos de sa fille Joe, réalisées par elle-même. En effet, la chanteuse et actrice est en réalité, une passionnée de la photographie.

Les photos de Charlotte Gainsbourg qui divisent les internautes

Charlotte Gainsbourg a réalisé des photos artistiques qu’elle a postées sur son compte Instagram. Plutôt que de mettre en ligne des clichés d’elle montrant son buste ou autre, la compagne d’Yvan Attal a fait dans l’originalité et l’artistique.

C’est sans le haut qu’elle a donc pris la pose, non pas de face, comme l’ont fait les femmes qui engagées dans la lutte contre le cancer en cet octobre rose, mais plutôt de dos. En légende, Charlotte Gainsbourg a inscrit « spine », soit colonne vertébrale en anglais.

Une chose est sure, la colonne vertébrale de la femme de 49 ans est parfaitement visible sur le cliché où elle semble courbée, un peu collée à la vitre. Cela a suffi pour déclencher des réactions diverses.

Certains commentaires ont jugé les 3 clichés postés « dérangeants », surtout que l’actrice y apparaissait amaigrie. Aussi, beaucoup n’ont pas eu froid aux yeux, et lui ont demandé de « grossir un peu ». D’autres commentaires plus hostiles disaient : « inesthétique », « Vraiment inutile ce type de post », « Vraiment pas beau, je me désabonne cette photo est très laide ».

Cependant, certaines personnes ont compris la démarche de Charlotte Gainsbourg. Au moment où l’un des internautes écrivait « Pas super de montrer cela aux jeunes femmes », une personne a répliqué : « On peut être mince et pas anorexique. Merci Charlotte pour cette photo ».

Charlotte Gainsbourg peut en tout cas compter sur le soutien de la chanteuse américaine Patti Smith, pour qui elle était tout simplement « belle ».