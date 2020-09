Charlotte Gainsbourg : sa fille Jo lui a offert un cadeau exceptionnel !

C’était il y a à peine quelques semaines, le 21 juillet dernier, que l’actrice et chanteuse franco-britannique et fille de l’emblématique Jane Birkin et du sulfureux Serge Gainsbourg fêtait en bonne compagnie ses 49 ans !

Lors de cette réunion familiale et festive, Charlotte Gainsbourg a eu la joie de recevoir un beau cadeau d’anniversaire de la part de sa fille cadette Jo. L’un de ces cadeaux qui restent profondément gravés dans le cœur et dans la mémoire et que l’actrice et chanteuse aura bien du mal à oublier…

Un cadeau d’anniversaire exceptionnel

La plupart des enfants attendent avec impatience le jour de l’anniversaire de leur maman pour pouvoir lui offrir un cadeau digne de ce nom et fait avec beaucoup d’amour. Et dans la liste des plus beaux cadeaux, on retrouve souvent le célèbre collier de pâtes, le fantastique presse-papier en pâte à sel, ou la célèbre œuvre d’art à la peinture ou au crayon de couleur sur laquelle est souvent représentée toute la famille à côté d’une jolie maison et d’un soleil qui lui aussi à l’air heureux.

Mais ici, on ne parle pas de n’importe qui ! Il est question de la fille cadette de Charlotte Gainsbourg, âgée d’à peine 9 ans ! Et si cette dernière aurait simplement pu se contenter d’offrir un dessin à sa mère, la fillette a préféré dépenser tout son argent de poche pour préparer une surprise de taille à sa maman chérie. De quoi surprendre toute la famille au passage !

Un gri-gri dont Charlotte Gainsbourg est devenue inséparable

Ce 19 septembre 2020, l’actrice et chanteuse franco-britannique a été invitée sur le plateau de France 2 pour une interview, l’occasion pour elle de revenir sur son anniversaire et de se confier sans trop entrer dans les détails sur ce cadeau qui l’a pourtant touché en plein cœur.

La compagne d’Yvan Attal évoque alors le petit grigri offert par sa fille Jo, dont elle ne peut désormais plus se séparer :

“Il reste dans mon sac et c’est devenu quelque chose d’un peu sentimental. »

Normalement extrêmement discrète sur tout ce qui a un rapport, de près ou de loin, à sa famille et à sa vie sentimentale, l’actrice et chanteuse se confie pourtant plus en détail :

« C’est un cadeau que m’a fait ma fille. Elle me l’a acheté avec ses sous, et puis j’aime les singes, donc voilà, c’était pour me faire plaisir. »

Une description courte pour désigner ce petit grigri en forme de singe qui occupe désormais une place toute particulière dans le cœur de l’actrice.

Les grigris et les singes, une histoire de génération en génération

Charlotte Gainsbourg aurait-elle hérité cet amour pour les singes de la part de sa mère ? Car à l’époque, cette dernière s’était également faites remarquer en s’affichant avec ce même petit mammifère exotique.

Rappelez-vous les pochettes des disques de Serge Gainsbourg et notamment le célèbre Histoire de Melody Nelson (1971). Jane Birkin, la mère de Charlotte y apparaissait alors son doudou Munkey entre les mains. Plus récemment en 2018, alors que son autobiographie Munkey Diaries était publiée chez les Éditions Fayards, on retrouvait encore en couverture du livre cette même peluche, apparaissant alors clairement comme une part importante de l’enfance de l’artiste aux multiples talents.

Aujourd’hui, cette peluche emblématique repose sous terre au côté du corps de Serge Gainsbourg. Jane Birkin espère aujourd’hui que cet objet qu’elle a toujours voulu garder avec elle et dont elle n’a jamais pu se séparer veille sur son défunt amant.

Quoi qu’il en soit, cette tradition autour des singes semble encore se prolonger une génération supplémentaire. Bon anniversaire en retard Charlotte !