Charlotte (Koh Lanta) : fait tomber le haut sur Instagram et fait le buzz, ses abonnés en redemandent !

Bien que cette saison du jeu ait été remportée par Naoil, une boxeuse professionnelle championne de France, c’est Charlotte qui a marqué les esprits pour de multiples raisons.

Une révélation de Koh Lanta édition 2020

Diffusée sur TF1, Koh-Lanta est un jeu d’aventure et de téléréalité où des candidats doivent survivre dans des conditions de rescapés sur une île déserte. Deux équipes, les rouges et les jaunes, s’y affrontent. Elles doivent assurer leur survie au quotidien (construire un abri, allumer un feu et l’entretenir, chercher un complément de nourriture, etc.), mais aussi vaincre leurs adversaires dans des épreuves diverses.

Pour sa première participation, cette candidate combative et performante, plutôt aimable et sympathique, s’est fait éliminer dans des conditions rocambolesques. Et pourtant cette aventurière dans l’âme avait tout pour espérer sortir vainqueur : son envie de gagner d’une part et un binôme plutôt performant à ses côtés, Teheiura. Mais le destin en a décidé autrement.

Une histoire de collier d’immunité

Il y a bien sûr une vie inside Koh-Lanta qui pimente les aventures des candidats. Les commentaires des internautes sur les réseaux sociaux et les déclarations des candidats fournissent matière à peupler l’aura de cette téléréalité. Qui a trahi qui ? Pourquoi éliminer Sam ? Les polémiques sur les stratégies des candidats, etc. Mais pour résumer la sortie de Charlotte, on parlera d’une histoire de collier d’immunité.

À cette étape du jeu, des binômes sont formés après un tirage au sort, et le sort lui attribue Teheiura. Leur duo sera efficace lors des épreuves de confort où un candidat aux yeux bandés doit franchir des obstacles et accomplir des tâches en étant guidé par la seule voix de son binôme. Ils réussissent haut la main et Charlotte, se battant avec énergie, parvient même à trouver un collier d’immunité, ce collier qui protège de l’élimination lors du fameux conseil.

C’est alors une situation inédite qui se présente. Teheiura, le binôme de Charlotte, avait déjà gagné un collier. Son seul collier suffisait pour sauver le duo, mais, aussi incroyable que cela puisse paraitre, aucun des deux n’utilisera son collier lors du conseil. Confiants en leurs chances de rester dans l’aventure, ils font le pari de garder chacun leur collier pour la suite. Deux candidats munis chacun d’un collier d’immunité sont éliminés. Les téléspectateurs et les internautes sont secoués et suivent impuissants cette scène déchirante et unique de l’histoire de ce jeu. Teheiura déclarera même avoir oublié qu’il en avait un. Incroyable. Bonne perdante, Charlotte préfèrera rire de cette situation et partira d’ailleurs avec son collier. Une chose est sûre, Charlotte a su se faire aimer des téléspectateurs et des internautes.

« Quand tu as oublié quelque chose (comme un collier par exemple) »

Manifestement, plusieurs mois après la fin de l’aventure Koh-Lanta, Charlotte suscite toujours beaucoup d’intérêt. Très active sur les réseaux sociaux, avec plus de 120 000 abonnés sur Instagram, c’est avec humour qu’elle refait référence à ce fameux collier en publiant récemment une photo qui fit frémir la toile. Profitant du soleil en bord de piscine dans le sud de la France, sur un décor de champs de blé, elle nous gratifie d’une magnifique photo où on apprécie sa superbe plastique derrière des épis de blés. Même supprimée peu après, sa photo est devenue virale. En légende on pouvait lire : quand tu as oublié quelque chose (comme un collier par exemple). Toujours ce fameux collier.