Charlotte (Koh Lanta) : un violent clash entre elle et Claude, elle dévoile tout !

Malgré son élimination de vendredi, Charlotte peut se targuer d’avoir fait une belle aventure Koh-Lanta.

Malheureusement pour elle, ses anciens coéquipiers lui ont joué un tour. Lors du dernier épisode, elle était liée à Teheiura. Si l’un des membres du duo était éliminé, l’autre en assumerait également les conséquences.

Koh-Lanta : Charlotte éliminée, elle explique sa rancœur envers un autre aventurier

Voir cette publication sur Instagram Vous aussi vous y croyez au karma ? 🦋 Une publication partagée par Charlotte_kohlanta (@charlotte_kohlanta) le 14 Mai 2020 à 4 :42 PDT

Les aventuriers de Koh-Lanta ont décidé ce soir-là d’éteindre la flamme de Charlotte et, par conséquence, celle de Teheiura. La jeune femme, qui avait pourtant un collier d’immunité lui permettant d’éviter un potentiel départ, a décidé de ne pas le jouer car elle ne se sentait pas en danger.

Le candidat Claude l’avait pourtant bien prévenue mais elle n’a pas souhaité l’écouter ! Elle n’avait absolument aucune confiance en lui et est en conflit avec le vétéran depuis le début. Pas de chance pour elle car les autres candidats se sont retournés contre elle et Claude avait raison de la prévenir…

Cette double élimination a déclenché un énorme buzz sur les réseaux sociaux et la jeune femme a souffert des nombreux commentaires négatifs à son encontre. Elle a tout de même souhaité s’exprimer sur les réseaux sociaux. Dans cette dynamique, Charlotte a décidé de faire une visio-conférence animée par Denis Brogniart et diffusée en direct sur Instagram.

Lors de ce live, l’animateur de Koh-Lanta a tout fait pour la rassurer. Il lui a même dit qu’il ne supportait pas les réactions extrêmes des téléspectateurs et qu’il souhaiterait en voir derrière les barreaux ! Ce à quoi Charlotte a rigolé et a acquiescé volontiers.

Charlotte : sa haine envers Claude dévoilée

Pendant l’interview, Denis Brogniard a tout de même demandé à la jeune candidate pourquoi elle n’avait pas écouté Claude et pourquoi elle avait eu plusieurs disputes avec son coéquipier.

« Tout simplement parce que quand il est arrivé chez les rouges, au bout d’une petite heure, il est allé voir Ahmad. Au lieu de s’intégrer un petit peu et d’apprendre à nous connaître, il a directement été voir Ahmad, parce que Teheiura a dû lui dire que c’était lui le stratège, et il dit : Charlotte, il faut l’éliminer. Charlotte, c’est la plus nulle. ». Claude n’avait pas prévu qu’Ahmad répète tout à Charlotte.

Cette dernière continue de s’expliquer auprès de Denis : « A partir de ce jour-là, face à Claude, je dis Œil pour œil, dent pour dent. Je ne te lâcherai pas ». On comprend pourquoi elle n’a pas voulu lui accorder sa confiance !

Enfin, Charlotte finit par balancer sur Claude et sa stratégie : « Il tirait son épingle du jeu un peu partout, un coup il est par là, un coup il est par là… Tous les jours, il changeait d’avis. Un coup, il voulait voter moi, le lendemain, c’était Eric, après c’est Jessica parce qu’elle avait voté Teheiura… Donc je le sentais très filou ».

Bien qu’elle ait eu toutes les raisons du monde pour ne pas lui faire confiance, Claude est le seul à ne pas avoir voté contre elle !