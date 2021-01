Charlotte (L’amour est dans le pré) : horrible nouvelle ! Agressée très violemment, elle doit se faire opérer en urgence !

Alors que tout semblait aller pour le mieux l’an dernier pour les candidats de L’amour est dans le pré, le moins que l’on puisse dire c’est que cette nouvelle année ne réussit absolument à personne. Qu’il s’agisse de la présentatrice de l’émission de télé-réalité Karine Le Marchand ou de ses candidats de la chaîne M6, les mauvaises nouvelles s’accumulent encore et encore !

Personne ne s’attendait cette fois-ci à ce qu’une ancienne candidate face la une de l’actualité après une agression dans la violence, alors que nous traversons encore aujourd’hui une grave crise sanitaire avec le coronavirus qui n’en finit pas…

Charlotte (L’amour est dans le pré) : elle se fait agresser et balance tout sur les réseaux sociaux !

Malgré le fait que nous vivons toutes et tous une période bien difficile avec ces étapes de confinement et de couvre-feu en France, cela n’empêche pas des faits divers très graves de se produire dans tout le pays. En effet, comme on a pu le constater encore, même si les faits de violence ont diminué ces derniers mois avec la crise de la COVID19 qui a amené tous les français à rester chez eux et à limiter les contacts avec d’autres personnes, certains ne se sont pas privés pour braver la loi dans ce contexte très difficile, quitte à devoir avoir des ennuis avec la justice !

Comme on a malheureusement pu le voir encore dans l’actualité et pas seulement pour les anciens candidats de télé-réalité de L’amour est dans le pré, la violence fait encore et toujours partie de notre quotidien, et on a encore pu le constater une nouvelle fois avec Charlotte qui aurait préféré sans doute vivre une autre histoire que celle qu’elle a pu raconter sur les réseaux sociaux.

En choisissant de raconter sa terrible histoire, on peut dire que l’ancienne candidate n’a très clairement pas froid aux yeux : elle est déterminée à aller jusqu’au bout et prendra toutes les mesures qui sont nécessaires pour faire entendre sa voix, comme elle l’entend ! Une décision par ailleurs que l’on ne peut qu’applaudir, à l’heure où les femmes n’osent pas toujours parler de leurs agresseurs…

Charlotte (L’amour est dans le pré) balance tout : découvrez les images terribles que l’on a pu voir !

Pour cette nouvelle année, Charlotte a décidé de faire table rase du passé. En effet, cette dernière avait décidé de supprimer toutes ces photos publiques, et plus personne ne pouvait savoir ce que vivait la jeune femme au quotidien.

C’est dans sa story Instagram que l’on a pu découvrir plus d’informations, avec une image jugée même choquante pour certains internautes : elle est totalement méconnaissable sur cette image.

En effet, comme elle l’a précisé dans sa dernière story où elle apparaît dans un lit d’hôpital avec un très gros bandage sur tout le visage, il ne s’agit pas d’un masque de beauté que l’ancienne candidate de L’amour est dans le pré aurait décidé d’arborer.

Elle raconte en effet qu’elle a été agressée et qu’elle a malheureusement une grosse fracture au nez ! Bien que cette dernière en plaisante en ajoutant un commentaire « masque intégral« , on imagine que cela n’a clairement pas été très facile à vivre pour elle, alors même qu’elle avait diffusé de quitter son compagnon : une partie de sa vie difficile qui est loin d’être terminée !