Charlotte Pirroni et Florian Thauvin : les parents du petit Alessio se sont-ils secrètement mariés ?

« Ma femme m’a aidé » disait-il

L’interview a été publiée le jeudi soir par le magazine L’Equipe. Depuis, les lecteurs restent à l’affût des dernières nouvelles, attendant une confirmation ou un démenti concernant les doutes qui planent sur les fameux propos du footballeur.

Les saisons de football ont été interrompu à cause du coronavirus et le confinement. Cependant, l’ailier de 27 ans était déjà en convalescence bien avant la pandémie. Dans les colonnes de L’Equipe, Florian Thauvin annonce son grand retour et ses perspectives d’avenir sans oublier de mentionner l’aide précieuse que sa « femme » a apporté pour sa guérison.

D’après ses confidences, le jeune papa semble envisager de quitter l’Olympique de Marseille. Il a exposé sa situation actuelle et n’a pas exclu l’éventualité d’un prochain départ vers une autre équipe. Florian a également raconté comment il a vécu les moments difficiles auxquels il a dû faire face dernièrement. Dans sa ferveur, il a reconnu qu’il n’aurait certainement pas pu se remettre de ses blessures sans Charlotte Pirroni, sa « femme », qui était à ses côtés pour les surmonter.

« Pour ma famille, ma femme, cela a été une période particulière, elle était enceinte à ce moment-là. On s’est serrés les coudes. On est ressortis plus forts » a-t-il dit. Etait-ce juste une façon de parler s’il l’appelait ainsi ? ou bien cela signifierait-il que les deux couples se sont mariés discrètement ? Pour l’heure, le suspens perdure car aucun des jeunes parents n’a apporté un quelconque éclaircissement sur le sujet.

Pour rappel, Charlotte Pirroni et Florian Thauvin viennent d’être parents tout récemment. L’ancienne prétendante au titre de Miss France avait organisé un moment spécial à l’époque pour annoncer sa grossesse à son chéri, lors de leurs vacances à Las Vegas. La belle Charlotte a accouché d’un petit garçon prénommé Alessio le 5 février 2020. Les tourtereaux ont partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Une fois de plus, Florian, très ému par la naissance de son fils, a posté une photo d’eux avec leur bébé accompagnée d’un message très touchant. « J’ai l’honneur de vous annoncer la naissance de notre fils Alessio. Je suis comblé d’amour et entouré d’une famille formidable. Je suis tellement heureux de t’avoir auprès de moi pour pouvoir te couvrir d’amour. Merci à ma femme que j’aime qui m’a fait le plus beau cadeau du monde. », a-t-il écrit à ce moment-là, toujours en désignant Charlotte comme sa femme. Bref, leur petite famille s’est agrandie et le couple est plus complice que jamais. Ce serait donc tout à fait normal s’ils ont décidé d’officialiser leur union. Au cas où ils ne l’ont pas encore fait, ils ont peut-être l’intention de sauter le pas.

Les amoureux nagent dans le bonheur

Charlotte Pirroni vit le parfait amour avec la star de l’OM. Leur histoire a commencé il y a des années. Après une brève séparation en 2017, ils se sont remis ensemble. Le couple semble très heureux dans leur relation à première vue.

Pour information, la jeune maman de 27 ans est née à Monaco. Elue Miss Côte-d’Azur en 2014 puis deuxième dauphine de Miss France en 2015, elle est aujourd’hui mannequin et chroniqueuse. Charlotte a été choisie pour représenter la France pour la compétition Miss International 2015.

En ce qui concerne le jeune footballeur, son contrat au sein de l’équipe de l’OM prendra fin en juin 2021. Florian Thauvin est un papa comblé et dorénavant, il voit les choses plus grand. Il a déclaré que si sa situation n’était pas révisée prochainement, il pense à déployer les ailes pour aller ailleurs et pour cela il pourrait évidemment compter sur sa renommée. Il a fait preuve d’une grande performance lors de la saison de l’OM au cours des deux premières rencontres. On pourrait conclure que Florian Thauvin a lancé, en quelque sorte, un ultimatum aux responsables au sein de l’équipe de l’Olympique de Marseille.