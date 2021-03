Cheveux brillants : une astuce révolutionnaire qui est méconnue, mais vous serez comblé !

Vous ne connaissez pas forcément le concept du Hair Lamination et pourtant, il présente de sérieux atouts pour votre chevelure. Il s’agit d’un soin efficace que les femmes sont nombreuses à avoir adopté au quotidien. Il permet notamment d’avoir des cheveux brillants et glossy sans toutefois perdre du temps puisqu’il faut 8 secondes seulement. N’hésitez pas à en parler à votre coiffeur par exemple puisqu’il pourra clairement vous renseigner et vous aider à transformer votre look. En effet, il est toujours beaucoup plus agréable d’avoir des cheveux brillants.

Un shampoing spécial pour protéger les fibres capillaires

Le Hair Lamination est facile à comprendre puisqu’il consiste à avoir une couche protectrice, cela permet d’envelopper les fibres capillaires. Lorsque ces dernières sont ouvertes, elles sont clairement agressées par tout ce qui peut les entourer comme le froid, le vent ou encore la pollution. De ce fait, les cheveux deviennent ternes et cassants puisque les écailles ne sont pas protégées et elles sont directement impactées.

Vous pouvez alors comprendre rapidement les avantages de ce soin qui permet d’envelopper les fibres, ce qui favorise la brillance .

. Les spécialistes ont tendance à utiliser un shampoing clarifiant puisqu’il ouvre les écailles.

Vous devez avoir un certain mélange comme le mentionne Femina, il est impératif d’avoir de la gélatine, des protéines, de l’huile et de la kératine.

Lorsque le traitement est déposé sur la chevelure, il faut une bonne dose de chaleur pour que le rendu soit celui escompté.

8 secondes plus tard, vous avez des cheveux brillants et beaucoup plus robustes. Comme vous pouvez le découvrir, la composition apporte de l’hydratation et un corps gras facilite le côté brillance sans tous les inconvénients. Si vous passez les mains dans votre chevelure, vous n’aurez pas cette sensation désagréable d’avoir une chevelure grasse ou sale. Comme vous avez une très bonne hydratation avec ce soin, il faut savoir que les fourches ne sont pas au rendez-vous, cela vous permet de garder une belle coiffure.

Le Hair Lamination est donc très pratique pour les femmes qui souhaitent envelopper les fibres capillaires afin de les protéger à outrance de toutes les agressions en provenance de l’extérieur.

Votre propre soin Hair Lamination grâce à cette astuce

Si vous ne souhaitez pas perdre du temps chez le coiffeur, il suffit de réaliser cette recette très simple et vous trouverez sans doute les différents ingrédients dans des commerces spécialisés ou sur une boutique en ligne. Vous avez seulement besoin d’un sachet de gélatine en poudre, 120 ml d’eau et une cuillère à café d’huile de coco. Si vous ne possédez pas cette dernière, vous pouvez tout de même la remplacer par de l’huile d’olive. La première étape consiste à faire bouillir l’eau dans une casserole et vous faites fondre la gélatine pour avoir un rendu harmonieux.

Lorsque la mixture est dissoute, vous pouvez ajouter l’huile tout en remuant délicatement. Votre masque Hair Lamination est donc prêt puisqu’il suffit de le répartir sur vos cheveux en le laissant légèrement refroidir, le but n’est donc pas de vous brûler. Avec un pinceau utilisé pour les colorations, vous pourrez plus facilement répartir le produit au niveau des racines et sur les pointes.

Comme vous avez pu le comprendre, il faut de la chaleur, d’où le fait d’envelopper vos cheveux dans une serviette et laissez le masque agir pendant 15 minutes.

Vous pouvez ensuite les rincer avec de l’eau tiède et vous pourrez enfin les sécher. 8 secondes plus tard, vous aurez une chevelure beaucoup plus brillante et la préparation est facile à réaliser.