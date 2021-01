Cheveux épais : l’incroyable astuce de Tik Tok pour gagner en densité, cette technique fait le buzz !

Pour avoir des cheveux assez épais, il faut bien sûr opter pour les bons produits. Parmi ces derniers, vous avez l’huile de ricin qui est largement réputée pour les hommes et les femmes. Ces shampoings sont très renommés puisqu’ils ont une véritable efficacité. Il est important de ne pas négliger cette routine beauté puisqu’elle vous permet de combler vos attentes. Bien sûr, il est recommandé de ne pas utiliser toutes les astuces qui peuvent croiser votre route. Vos cheveux auront tendance à se ternir plus facilement.

TikTok nous dévoile une technique incroyable

Cette application est révolutionnaire puisqu’elle vous permet de trouver des astuces pour les coiffures, la beauté, et même des recettes qui dépassent souvent vos attentes. Il s’agit d’un après-shampoing qui ne devrait pas vous déplaire. Généralement, les professionnels expliquent qu’il faut l’appliquer à la mi-longueur tout en privilégiant les pointes. De ce fait, le cuir chevelu n’est pas recouvert pour éviter d’avoir des cheveux trop gras et un excès de sébum.

Cette astuce Tik Tok est donc simple puisqu’il suffit de nourrir les cheveux de la racine jusqu’aux pointes .

. Bien sûr, préconisez des produits de qualité avec de l’huile de ricin pour que la pousse soit aussi optimisée.

Avec cette technique, la croissance est favorisée et vous avez aussi un cuir chevelu beaucoup plus hydraté.

Vous luttez alors contre la sécheresse du cuir chevelu qui est souvent la raison pour laquelle vos cheveux sont abîmés.

Par contre, l’application Tik Tok dévoile un autre conseil puisque la personne précise qu’il faut un après-shampoing en spray, et non sous la forme d’une crème. Cette dernière peut alourdir le cheveu et entraîner un excès de sébum. Dans ce cas de figure, il serait préférable de l’appliquer sur les pointes et à la mi-longueur comme toutes les femmes le savent. Par contre, avec les références en spray, vous pouvez vaporiser le cuir chevelu afin de l’hydrater en douceur et vous aurez une chevelure beaucoup plus épaisse dans les prochains jours.

Lorsque les cheveux ont tendance à se ternir, il faut réduire les lavages ainsi que les soins pour ne pas les fatiguer davantage. Vous le savez sans doute, que de mauvais produits sont inutiles et il n’est pas nécessaire de réaliser cette routine beauté. Il est même préférable d’utiliser seulement un shampoing adapté, il sera moins néfaste que ces références pointées du doigt.

Les cheveux sont malmenés par votre environnement

À cause du froid, des rayons UV, de la pollution, de certains produits chimiques dans les soins, du tabac, de vos habitudes alimentaires, les cheveux peuvent perdre de leur superbe. Ils sont alors le reflet de votre environnement et de votre mode de vie. Si les soins achetés ne comblent pas vos attentes, il est préférable de sélectionner les meilleures marques qui répondent à des besoins précis. Ne choisissez pas un shampoing pour des cheveux colorés si vous avez une couleur naturelle. C’est contre-productif et vous pourriez avoir un excès de composants qui sera néfaste.



Oubliez aussi les brosses et les peignes en plastique puisqu’ils arrachent les cheveux et ils se fragilisent plus facilement. De plus, lors du rinçage, ne prenez pas de l’eau très froide ou très chaude, elle doit être tiède pour ne pas entacher le cuir chevelu. Vous avez pu le comprendre, ce dernier est au coeur de la qualité de vos cheveux, il faut donc en prendre bien soin et ne pas oublier de l’hydrater. Nous vous proposons de découvrir cette vidéo qui vous permettra peut-être d’avoir des cheveux plus épais.