Cheveux fins : voici les couleurs que vous pouvez faire sans abimer vos cheveux !

Il y a une autre problématique qui mérite votre attention, car les cheveux fins méritent une couleur spéciale pour qu’ils soient rapidement mis en valeur.

Lorsque vous avez une chevelure assez épaisse, vous souhaitez impérativement adopter des cheveux fins et l’inverse est aussi le même.

Si vous avez des cheveux frisés, vous souhaitez les lisser et les femmes qui ont des cheveux lisses veulent les boucler.

Nous ne sommes donc jamais satisfaits de ce que la nature a pu nous offrir, mais, avec des astuces, vous pourriez tout de même être comblé.

Quelques idées pour colorer vos cheveux

N’hésitez pas à vous rendre chez le coiffeur puisqu’il pourra notamment vous proposer quelques astuces afin d’entretenir cette chevelure surtout pour éviter qu’ils partent dans tous les sens. Il faut accorder une attention particulière à cette fibre capillaire pour qu’elle puisse conserver sa superbe au fil des semaines. En termes de coloration, votre coiffeur pourra aussi vous proposer quelques astuces surtout s’il est visagiste. Il peut également dévoiler la meilleure coupe en fonction de la forme de votre visage et de votre âge bien sûr.

Le balayage semble être la meilleure solution lorsque vous avez des cheveux fins, vous jouez ainsi que la luminosité pour apporter un peu de pep’s à votre coiffure .

. Le Mousy Hair connaît un succès sans précédent auprès des femmes, vous pourrez alors illuminer votre visage avec cette technique.

Si vous êtes brune et que vous avez des cheveux fins, le blond assez léger sera donc votre meilleur ami.

Vous pouvez aussi opter pour le châtain clair, le but premier consiste à réduire la teinte de vos cheveux en partant de la vôtre sans avoir un contraste trop franc.

De plus, l’astuce consiste à ne pas changer la couleur de la racine à la pointe, mais de proposer un balayage, car cette méthode apporte clairement de la lumière et vous ne pourrez plus vous en passer. Bien sûr, il est judicieux de ne pas réaliser une coloration à la maison puisque cet atelier coiffure peut rapidement se transformer en cauchemar sans fin. N’hésitez pas à demander des conseils à votre coiffeur qui possède à la fois le matériel, le savoir-faire ainsi que les compétences pour vous aider.

Quelques astuces pour entretenir vos cheveux

Comme vous le savez sans doute, les cheveux fins sont assez fragiles, ils se cassent aisément et ils sont malmenés beaucoup plus facilement par la pollution, le froid, les rayons du soleil, le chlore de la piscine… Par conséquent, il faut limiter l’entretien pour ne pas les perturber, espacez de ce fait les shampoings tout en optant pour des soins parfaitement adaptés pour les cheveux fins et la coloration. Cela permet d’entretenir cette dernière qui ne deviendra pas fade après trois lavages. De plus, choisissez une couleur qui demande un minimum d’entretien, cela évite donc les soins assez récurrents.

N’oubliez pas de réaliser une fois par semaine un masque pour apporter du tonus à cette coiffure qui peut rapidement entacher votre visage lorsqu’elle est terne, plate et fade. Dans la plupart des cas, les femmes qui ont des cheveux fins doivent opter pour une couleur proche de la leur tout en misant sur des racines un peu plus foncées pour avoir un joli contraste. En effet, les jeux d’ombre et de lumière sont très réjouissants et le rendu est souvent appréciable.

Même si vous avez les cheveux épais que vous êtes brune, vous pouvez adopter une couleur plus claire pour ne pas durcir votre teint.

Les pastels ont clairement la cote

Si vous souhaitez changer la couleur de vos cheveux, sachez que ce sont les teintes les plus farfelues qui suscitent un réel engouement depuis quelques mois. Il suffit de vous rendre dans un centre commercial pour découvrir le rayon des couleurs. Ces dernières sont nombreuses, mais ce sont les teintes pastel qui sont les plus sollicitées.

Soyez toutefois vigilant que vous ayez les cheveux fins ou épais, car il faut bien choisir les produits pour qu’ils n’entachent pas votre chevelure .

. Les shampoings disparaissent au fil des lavages, vous aurez alors une couleur pastel pendant quelques semaines seulement.

Plus vous avez les cheveux clairs, moins il faudra laisser le shampoing reposer pour que la teinte ne soit pas trop foncée.

Vous pourrez alors opter pour une couleur mauve, rose ou encore rouge, voire bleue. Toutes les déclinaisons sont possibles et elles s’inscrivent parfaitement dans l’air du temps, vous ne serez donc pas déçu par le résultat. N’hésitez pas à vous rapprocher d’un coiffeur si vous souhaitez une couleur définitive, il faudra alors envisager une décoloration en fonction de la couleur naturelle de vos cheveux. Si vous êtes brune par exemple, les teintes pastel seront possibles uniquement après une décoloration.

Quelques précautions pour la coloration à domicile

Avec la crise sanitaire, les coiffeurs proposent parfois une fermeture ou encore des horaires aménagés, mais il n’est pas toujours facile de prendre rendez-vous. La meilleure solution consiste à acheter des colorations dans les centres commerciaux ou via une boutique spécialisée. Toutefois, quelques précautions doivent être prises, cela évite quelques désagréments assez problématiques.

Si vous avez des cheveux fins ou épais, brillants ou ternes, voire abîmés ou cassants, sachez que l’avis d’un coiffeur sera indispensable .

. Testez toujours une coloration ou un shampoing coloré éphémère sur une petite partie de votre peau pour savoir si vous ne faites pas une allergie.

Evitez de multiplier les décolorations pour changer la couleur de vos fibres capillaires puisque vous aurez tendance à fragiliser vos cheveux.

Il est conseillé de ne pas réaliser plus d’une coloration par mois en suivant bien toutes les étapes.

Optez également pour des soins dédiés à la fragilité de vos cheveux fins. Il faut donc un shampoing pour des chevelures colorées, mais également un après-shampoing nourrissant ainsi qu’un masque. Ce dernier pourra être réalisé une fois par semaine, cela dépend de la composition. En fonction de la couleur choisie, sachez que le produit peut entraîner des taches sur le mobilier et les vêtements, pensez à bien tout protéger et portez une serviette que vous n’utilisez pas au quotidien. Respectez également le temps de pause, car les cheveux deviennent de plus en plus fragilisés si vous dépassez le temps préconisé.