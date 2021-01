Cheveux gras : un masque à l’argile devrait changer votre vie, voici cette incroyable recette

La chevelure est lourde et vous avez un aspect brillant très désagréable que ce soit au niveau des pointes ou des racines. Les cheveux sont donc gras et, pour supprimer cet aspect, il suffit d’absorber l’excès. Le concept est finalement le même que celui observé pour le visage lorsqu’il a tendance à devenir beaucoup trop luisant à cause du sébum. Cette recette n’est pas si complexe à réaliser même si vous êtes un novice.

Un masque à base de l’argile prêt en 5 minutes

Vous chercherez à masquer le plus possible vos cheveux avec un foulard, un chapeau ou encore un bonnet en hiver. Il existe pourtant une solution très intéressante pour supprimer ce désagrément à savoir le masque à l’argile. Si vous n’avez pas les ingrédients proposés, vous pourrez les trouver sans aucune difficulté dans les commerces ou sur une boutique en ligne spécialisée dans les produits naturels par exemple.

Il n’est pas nécessaire de préparer le masque la veille, vous pouvez mélanger les ingrédients après la réalisation de votre shampoing .

. Il faut que votre chevelure soit humide, cela permet aux actifs de pénétrer plus facilement et de résoudre au plus vite le problème de brillance.

Dans un récipient, mélangez 6 cuillères à soupe de Nagarmotha bio, une cuillère de poudre de Neem bio et une cuillère d’argile.

Il faut compléter votre masque avec moins de 30 ml d’eau en fonction de la texture que vous souhaitez.

Il est important de préciser que ce masque ne peut pas se conserver, il est donc inutile de le verser dans un récipient, il est préférable de l’utiliser immédiatement après votre shampoing alors que vos cheveux sont encore humides. Les différentes poudres sont efficaces et vous pourrez les dénicher sur Internet. En ce qui concerne l’argile, il ne faut pas opter pour la première poudre qui croise votre regard, les spécialistes conseillent la Multani Miti pour que le résultat soit clairement à la hauteur de vos attentes.

Lorsque le masque est prêt, il suffit de l’appliquer sur vos cheveux et vous devez le laisser près de 10 minutes, voire un quart d’heure si vos cheveux sont vraiment très gras. Lorsque le temps est terminé, vous pouvez rincer vos cheveux et les sécher avec une serviette, un sèche-cheveux ou à l’air libre.

Pourquoi les cheveux sont-ils gras ?

Dans certains cas de figure, vos cheveux deviennent gras quelques jours après le lavage, car ils sont exposés à toutes les agressions comme le soleil, le froid ou la pollution. Il est donc finalement normal qu’ils soient gras deux ou trois jours après votre shampoing puisqu’ils sont finalement sales. Vous pourriez peut-être rapprocher les lavages pour éviter ce désagrément tout en choisissant bien sûr des produits de qualité, car ce sont eux souvent, la cause du problème.

Certaines mousses, le gel ou encore les laques ont des composants qui apportent du gras et le lendemain du lavage, vos cheveux pourraient déjà être luisants. Il faut alors sélectionner des références qui sont parfaitement adaptées à votre problématique et évitez tous les produits à base de sulfates puisqu’ils sont souvent agressifs. Aujourd’hui, les enseignes « bio » ont pris une ampleur conséquente en France, vous pourrez donc dénicher des shampoings liquides ou solides qui sont naturels, ils respectent donc beaucoup plus votre chevelure.

L’argile est un produit intéressant puisqu’il permet de supprimer l’excès de sébum. Il est d’ailleurs très efficace comme masque pour le visage puisque votre peau sera moins grasse au toucher. Vous n’aurez pas ce film d’huile qui est disgracieux.