Chimène Badi : après une perte de poids impressionnante, elle s’affiche rayonnante sur les réseaux sociaux !

La métamorphose de Chimène Badi

Suite à son changement physique radical, la chanteuse Chimène Badi s’affiche sur les réseaux toute pimpante et rayonnante. Suivie par plus de 38 000 abonnés sur Instagram, la chanteuse de 37 ans est fière de dévoiler au monde sa nouvelle silhouette plus amincie. Environ le 20 du mois de juillet, elle publie des photos d’elle dévoilant ses jambes superbement bronzées et sa taille affinée. Des photos d’elle avec de beaux sourires aux lèvres, démontrant un épanouissement total. L’interprète du titre « Entre nous » s’est débarrassée de sa béquille suite à une blessure du genou. C’est littéralement une nouvelle femme si on peut dire, avec sa nouvelle apparence physique. Désormais, elle paraît sous son meilleur jour en profitant pleinement de son bonheur. Cette transformation lui a totalement redonnée le sourire, en plus des avis positifs de ses fans.

En plus des commentaires de personnalités comme Julie Zenatti : « Ce body !!! Mamamia ». C’est vraiment une agréable surprise qu’elle a fait à ses fans. Les commentaires coulent à flots, les unes plus touchantes que les autres. Néanmoins, des rumeurs comme quoi elle aurait perdu du poids en ayant recours à la chirurgie esthétique courent. La chanteuse n’y montre pas grand intérêt, elle réplique même en sortant une phrase tirée de l’un de ses albums, « Laisse-les dire ». Cela témoigne de sa bonne foi, de plus, avec ce renouveau, il est tout à fait compréhensible qu’aucun mal ne l’atteigne. Malgré quelques commentaires de trop, elle a des protecteurs qui ont confirmé : « Si, c’est Chimène… avec plusieurs kilos en moins ». Cela en réponse d’internautes disant qu’elle était méconnaissable. Malgré cela, la chanteuse est fière de son évolution et confirme même les dires de sa protectrice, en répliquant : « C’est aussi simple que ça ».

La réaction de ses fans

Face à cette transformation physique plus qu’agréable et surprenante, ses fans sont conquis. On voit notamment que sur ces récents clichés Instagram, la jeune femme est au top de sa beauté et de l’épanouissement. Elle a dévoilé sa belle silhouette dans une petite robe à fleurs au milieu de champs de tournesol. Ce qui a laissé place à plein de commentaires de la part de ses admirateurs et admiratrices. Ce corps, elle l’a eu à force d’endurance et de persévérance, ce qui n’a quand même pas empêché quelques internautes de critiquer. Malgré cela, des commentaires comme : « Tu es radieuse, solaire… ton bonheur fait plaisir à voir » réchauffe le cœur. Et c’est vrai, voir la jeune femme aussi heureuse et épanouie sur ces images c’est vraiment agréable.

Un de ces autres admirateurs a noté : « Stop aux messages du genre “on ne la reconnaît pas”… C’est juste une femme bien dans ses baskets. Elle est sublime, les vacances lui vont bien ». Chimène peut donc compter sur le soutien inconditionnel de ses vrais fans. Bref, ce qu’on peut retenir sur tout ça c’est que, ces derniers temps, la chanteuse à développer plus d’assurance pour elle-même. Elle s’assume pleinement en tant que chanteuse et surtout en tant que femme. Si avant elle affichait une certaine timidité en vue de son physique ou de sa personnalité. Là ce n’est plus le cas, c’est une jeune femme sûre d’elle, heureuse, et fière de son corps sur ses récentes photos. Comme elle est en vacances actuellement, la chanteuse en profite pleinement. Cette perte de poids lui a vraiment été bénéfique, la voir aussi radieuse est bon pour le moral. Comme ça, chacun peut s’inspirer d’elle et être tout aussi épanoui et radieux dans la vie.

En résumé, Chimène Badi est à présent une jeune femme à l’aise dans ses baskets. Ce changement servira d’exemple à son public pour profiter pleinement des bonnes choses de la vie.