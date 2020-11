Chimène Badi : c’est officiel, la chanteuse ne veut pas d’enfants et elle assume !

2La chanteuse s’est récemment confiée dans le dernier numéro de Gala paru ce mercredi 11 novembre sur ses envies futures et ses projets familiaux.

Et pendant que les annonces de mariage et de grossesses font les gros titres en ce moment, Chimène Badi elle, a décidé prendre le chemin inverse. En couple depuis 7 ans, elle et son compagnon ont pris la décision de ne pas se marier et de ne pas avoir d’enfant.

Chimène badi : une femme forte et indépendante

C’est décidé, la chanteuse de 37 ans ne souhaite pas avoir d’enfants. Elle et son compagnon ne rêvent que d’une chose, d’amour et de liberté.

Chimène Badi s’était d’ailleurs déjà confiée sur son désir de rester libre et indépendante, même en entretenant une relation depuis aussi longtemps avec son compagnon.

“Nous nous sommes trouvés… Nous sommes tous les deux indépendants, ni l’un ni l’autre ne supporte d’être étouffé dans une relation. (…) Je suis assez meneuse, je dirige pas mal de choses à la maison, mais je sais que je peux aussi compter sur lui. Je remonte souvent à Paris pour le travail. Du coup, on ne se lasse jamais l’un de l’autre et on a plaisir à se retrouver”, avait-elle notamment déclaré dans le magazine “Nous deux”.

Cette dernière était également ravie que son compagnon n’appartienne pas au même monde qu’elle afin de mettre de l’espace entre eux !

Julien est professeur dans un institut privé et pour la chanteuse, c’est un plus de pouvoir partager le quotidien d’une personne dont la vie est à l’opposé de la sienne.

“J’aurais détesté qu’il soit dans le même métier que moi. Un chanteur, jamais de la vie ! ”, avait-elle également annoncé en interview.

Pourtant, même si ce n’est pas son métier, le compagnon de Chimène Badi est lui aussi un passionné de musique. Il chante, il joue de la guitare, il fait du théâtre et d’après la chanteuse “il est pleinement épanoui et fier de son succès sans le jalouser […] Le bonheur, quoi”.

Et pour le petit couple, le bonheur ne se conjugue donc pas forcément avec une vie de famille et des enfants.

Voir cette publication sur Instagram 38 !! MERCI POUR TOUS VOS MESSAGES D’AMOUR !! ❤️ Une publication partagée par Chimène Badi (@chimeneofficiel) le 31 Oct. 2020 à 10 :12 PDT

La maternité ? Non merci !

Dans le dernier numéro de Gala paru ce mercredi 11 novembre, la chanteuse a décidé d’officialiser sa décision : elle et son compagnon Julien ne souhaitent pas avoir d’enfants.

Face aux diktats de la maternité, Chimène Badi a décidé au contraire de revendiquer son droit de ne pas vouloir d’enfants. Une décision qui a été pas mal critiquée sur les réseaux sociaux.

Les deux tourtereaux, ensemble depuis déjà 7 ans, ont donc dû faire face à des commentaires dont ils se seraient certainement passé, car d’après certains internautes, “ils passent à côté de quelque chose”.

Quelque chose certes, mais ce quelque chose est-il réellement synonyme de bonheur ?

Le couple assume entièrement cette décision : ils préfèrent “construire une belle histoire à deux” plutôt que de faire entrer une 3e personne dans l’équation.

« Je ne sais pas expliquer pourquoi je ne désire pas d’enfants, c’est en moi. Je ne souhaite pas devenir mère, c’est tout », se confiait-elle dans les pages du dernier numéro de Gala.

Et face aux critiques, son compagnon est toujours là pour la défendre. Celui-ci s’est également confié dans les colonnes du magazine en prenant parti et en dénonçant cette injonction perpétuelle à la maternité : « En 2020, une femme ne devrait-elle pas être libre de disposer de son corps ? Ne pas vouloir d’enfants ne doit pas être sujet à un débat. Quoiqu’il en soit, on est trop sensibles pour devenir parents. La société est trop violente à mon sens. », a-t-il déclaré.

Un avis tranché qui n’est pas prêt de faire taire ceux qui veulent toujours donner leur opinion sur la vie et le corps des autres…