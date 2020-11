Chimène Badi : la chanteuse révèle le secret de son impressionnante métamorphose !

Si pour certains, le confinement provoqué par le coronavirus était un véritable supplice, pour Chimène Badi, ce fut l’occasion de changer son hygiène de vie. Si comme ses nombreux fans, vous la suivez sur les réseaux sociaux, alors vous avez certainement eu l’occasion de voir les clichés qui dévoilent sa belle silhouette amincie. Elle avoue lors d’une interview publiée le 13 novembre dernier, que ce changement est dû au confinement.

Le secret de la nouvelle silhouette de Chimène Badi

C’est pendant le mois d’août dernier que sur Instagram, Chimène Badi a fait savoir à ses internautes qu’elle avait perdu du poids. Elle se montre dans un nouveau look qui correspond particulièrement à son corps aminci. La chanteuse a perdu tellement de poids qu’elle en était méconnaissable. Les internautes n’ont pas manqué de la féliciter pour ce changement et lui témoigner de l’admiration à travers des commentaires très touchants tels que : « vous êtes superbe », « magnifique », « quelle beauté », etc.

Par la suite, elle s’est entretenue avec les journalistes du magazine Closer pour parler des circonstances de cette métamorphose. Son interview a été publiée ce 13 novembre, et c’est ainsi que nous avons pu découvrir que Chimène Badi avait pu maigrir grâce au confinement.

Elle explique que grâce au premier confinement, elle a pu se retrouver. Avec ses obligations habituelles, elle vivait à 2000 à l’heure, ce qui ne lui laissait pas vraiment le temps de prendre soin d’elle. D’après ses propos, elle n’avait pas assez de temps pour dormir ou pour manger des repas sains et équilibrés. Elle a pu y remédier pendant la période de confinement, d’où cette métamorphose qui en a impressionné plus d’un.

Chimène Badi soutenue par son compagnon

Chimène Badi explique donc que pendant le confinement, elle a pu ralentir son rythme de vie. Cela lui a permis de trouver du temps pour prendre soin d’elle. Elle a pu se mettre au sport et surtout manger plus sainement. D’après ses propos, elle a eu deux mois pour prendre du temps pour elle-même, dans le calme et la tranquillité. Elle a pu également retrouver un sommeil paisible, ce qui n’était pas possible auparavant.

Pour atteindre son objectif, la chanteuse âgée aujourd’hui de 38 ans a eu besoin du soutien de ses proches. Elle a pu compter particulièrement sur son compagnon Julien, qui l’a encouragé durant tout le processus. Cet homme avec qui elle est en couple depuis six ans est professeur d’éducation physique dans le sud de la France. Autant dire qu’il avait lui aussi un emploi du temps chargé. Chimène Badi avoue que depuis le début de leur relation, c’est la première fois qu’ils ont pu passer autant de temps ensemble.

Elle confie qu’ils se sont en quelque sorte retrouvés, même s’il est vrai que c’était à cause d’une situation inédite. Toujours est-il que Julien a pu être présent à chaque instant pour l’accompagner et lui témoigner son soutien indéfectible pendant cette période de confinement. Chimène Badi précise tout de même une chose : « si elle a fait tous ces efforts pour perdre du poids, c’était avant tout pour elle-même et pour personne d’autre ».

Il faut espérer qu’après le confinement et la reprise des activités, elle pourra maintenir une bonne hygiène de vie et conserver la belle silhouette.