CHOC ! Ezra Miller étrangle violemment une femme en pleine rue, la preuve en vidéo !

Qu’a-t-il bien pu se passer dans ce bar de Reykjavik, en Irlande, pour que le comédien Ezra Miller se jette sur une jeune femme pour l’étrangler ? La vidéo particulièrement dérangeante a été mise en ligne ce dimanche 05 avril, avant d’être relayée par plusieurs médias américains. Sur ces images de quelques secondes seulement, il est possible de voir Ezra Miller, cheveux longs et portant un manteau rouge, s’en prendre à une femme.

« Oh, tu veux te battre ? C’est ce que tu veux faire ? », lâche l’acteur à la jeune femme qui semble se préparer au combat. L’homme, qui serait bien le comédien selon plusieurs médias, attrape ensuite sa victime par la gorge en posant ses mains sur son coup, avant de la jeter à terre. « Waouh mon frère ! », s’exclame alors la personne qui filme l’altercation tout en arrêtant brusquement de filmer.

La vidéo, mise en ligne ce dimanche, a rapidement tourné sur les réseaux sociaux où les internautes étaient nombreux à se demander si l’homme en question était bien Ezra Miller et si la bagarre était réelle.

L’altercation serait bien sérieuse

Interrogé par le magazine Variety, Prikio Kaffihus, tenancier de cet établissement islandais, a confirmé que l’altercation filmée était bien sérieuse et que l’homme, identifié par les médias comme étant bien l’acteur Ezra Miller, a été ensuite conduit vers la sortie et prié de quitter les lieux, juste après l’incident.

D’après le média américain Variety, la bagarre se serait produite aux alentours de 18 heures ce mercredi 1er avril dans un bar branché du centre de Reykjavik, nommé Prikio Kaffihus. L’acteur Ezra Miller a en effet l’habitude de fréquenter cet établissement lorsqu’il se trouve en Islande. Selon une source présente dans le bar le soir de l’altercation, le comédien se serait montré particulièrement en colère après avoir été pris à partie par un groupe de fans arrogants. Les choses auraient rapidement dégénérées et Ezra Miller aurait perdu son sang-froid face à une jeune femme en particulier. En colère tout autant que bouleversé, d’après les dires d’un témoin, l’acteur a ensuite été escorté vers la sortie par le personnel du bar.

Contacté par les journalistes de Variety, Ezra Miller n’a pas voulu commenter la séquence en question.

Biographie express d’Ezra Miller

Ezra Miller voit le jour aux Etats-Unis le 30 septembre 1992. Il est le fils d’une danseuse contemporaine et du vice-président de Hyperion Books, Robert Miller.

Dès son plus jeune âge, le futur comédien reçoit une éducation artistique et suit une formation de chant au Metropolitan Opera de New York.

2008 : Ezra Miller effectue ses premiers pas en tant qu’acteur dans le film Afterschool. Il quitte l’école pour poursuivre ses projets de comédien, avec l’accord de ses parents.

Ezra Miller joue aux côtés d’ Andy Garcia dans City Island ainsi qu’avec Liev Schreiber dans Every Day.

2011 : l’acteur est à l’affiche de We need to Talk about Kevin, film britannique encensé au Festival de Cannes.

2015 : joue avec Amy Schumer dans Crazy Amy.

2016 : fait partie du casting de l’adaptation des Animaux fantastiques.

2017 : incarne le nouveau Barry Allen/The Flash dans les prochaines adaptations de Justice League et des films The Flash.

Vie privée : Ezra Miller a été en couple avec Zoé Kravitz (fille de Lenny Kravitz) avant d’entamer une relation avec la photographe Lauren Nolting.

Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont des plateformes d’expression et toutes les vidéos peuvent être postées avec plus ou moins de censure. Les agressions sont alors publiées et certains n’hésitent pas à lyncher d’autres personnes pour « jouer » et notamment pour avoir des vidéos à publier.