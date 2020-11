CHOC : La nounou de William et Harry enceinte de Charles et forcée d’avorter ?

Le Daily Mail a récemment publié une lettre dans laquelle le Prince Charles dénonçait les odieuses pratiques du journaliste Martin Bashir. Ce dernier aurait en effet obtenu une interview de la défunte princesse Diana en 1995 en la manipulant, et en utilisant l’une de ces plus grandes peurs : une possible liaison secrète entre son époux et la nounou de ses enfants.

Un sombre interview refait surface

Le Prince Charles accuse !

Lors d’une interview délivrée dans l’émission Panorama diffusée en 1995 sur la célèbre chaîne BBC, la princesse Diana avait décidé de régler ses comptes avec la famille royale et avec le père de ses enfants.

C’est notamment lors de cette interview que la célèbre princesse avait prononcé cette phrase « Nous étions trois dans ce mariage », qui faisait évidemment référence à la présence asphyxiante de Camilla Parker-Bowles. Dans cet entretien explosif, elle avait également évoqué sa liaison avec James Hewitt, son professeur d’équitation.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces mots avaient fait beaucoup de bruits au sein de la famille royale.

Le problème, c’est que lors de cette interview, la princesse a été subtilement manipulée par le journaliste de la BBC. Ce dernier aurait par exemple falsifié des relevés bancaires afin de gagner la confiance de la jeune maman et lui avait même avoué que cette dernière avait été mise sur écoute par le MI5 (le Service de Sécurité du Royaume-Uni).

Comble du scandale, Martin Bashir aurait, selon le Prince Charles, envoyé une lettre à la princesse dans laquelle il accusait son ex-époux d’entretenir une relation amoureuse secrète avec Alexandra Legge-Bourke, plus connue sous le nom de Tiggy, la nounou de leurs enfants…

Une déclaration lourde de sens pour Diana, qui avait toujours vu leur relation “amicale” d’un mauvais œil.

Tiggy, la nounou de trop

Alors qu’en 1993, Diana et Charles se séparent, la princesse de Galles décide de s’installer avec ses garçons à Kensington Palace.

Son ex-époux qui dispose d’un droit de visite invite alors ses fils à venir le visiter de temps à autre. Et pour que ces derniers ne soient jamais seuls, le Prince Charles compte sur sa nounou pour les surveiller et les amuser du mieux qu’elle peut.

Ce choix de nounou avait à l’époque particulièrement agacé Diana et cette dernière avait eu beaucoup de mal à cacher son extrême jalousie.

Persuadée que la nurse entretient une relation avec son ex-époux, elle exige constamment des comptes rendus détaillés de leurs activités quotidiennes. Mais rien n’y fait. Les doutes s’installent, et les bruits de couleurs et les rumeurs s’amplifient.

Un beau jour, l’un des amis proches de la princesse de Galles lui avoue que Tiggy aurait même avorté de Charles. Une information qui ne fait que confirmer les doutes de la jeune maman.

Celle-ci ira même jusqu’à chuchoter à l’oreille de la nounou lors d’une fête de famille : « Je suis désolée d’apprendre pour le bébé« .

Charles Spencer déclare la guerre à la BBC

Selon Charles Spencher (le frère de Diana), ces rumeurs sont infondées et le journaliste Martin Bashir aurait profité et nourri les craintes de la Princesse de Galles afin que celle-ci se confie dans une interview cash qui, à l’époque, a fait scandale.

Le directeur de la BBC s’est récemment confié lors d’un communiqué de presse en adressant un message personnel au Prince Charles :« Faire croire que des documents simulés étaient authentiques était alors une erreur et c’est une erreur maintenant, la BBC d’aujourd’hui est heureuse de s’excuser pour cela« .

La BBC refuse aujourd’hui d’aller plus loin dans cette enquête en raison de l’état de santé de Martin Bashir qui a développé une grave forme de Covid-19.

Mais le Prince Charles n’a pas l’air d’avoir dit son dernier mot…