CHOC : les frères Bogdanoff révèlent leur salaire à 5 chiffres pour leur participation à Mask Singer !

Alors qu’Igor et Grichka Bogdanoff étaient invités sur le plateau de Touche pas à mon poste ce lundi 26 octobre 2020, les deux frères ont fait une révélation pour le moins choquante : le salaire qu’ils ont touché pour Mask Singer !

Ce samedi 24 octobre, c’était le clap de fin pour Igor et Grichka Bogdanoff.

Loin d’être convaincants dans leurs superbes costumes de perroquets, les célèbres jumeaux ont tout simplement été éliminés de l’émission Mask Singer à la suite de leurs deux prestations musicales.

Après avoir fait tomber les masques sur la chaîne TF1, les frères “Bogs” comme on les surnomme souvent, ont été invités par Cyril Hanouna sur le plateau de Touche pas à mon poste ce lundi 26 octobre.

L’occasion pour les jumeaux de revenir sur l’expérience de leur participation à l’émission de TF1, mais aussi de parler d’un thème pour le moins tabou en France : le salaire qu’ils ont tous les deux touchés suite à leurs prestations musicales.

Les deux frères se sont tout d’abord confiés sur les sensations très étranges d’être sur scène complètement masqués : “On y voyait rien ! On a l’impression d’être dans un sous-marin.”

Mais les jumeaux ne regrettent absolument rien et ils ont avoué avoir adoré participer à cette émission qui finalement s’est avérée bien plus sportive que ceux à quoi ils s’attendaient.

“Se déplacer avec ces costumes était déjà une performance” a finalement conclu Igor.

Si Igor et Grichka Bogdanoff ont déclaré ne pas avoir hésité une seule seconde lorsque la production de l’émission les a contactés pour “chanter sur scène en costume”, cet enthousiasme a énormément intrigué Cyril Hanouna.

“Il paraît que vous êtes payés pareil, que vous restiez toutes les émissions ou une fois”, a alors demandé le présentateur aux deux frères.

Et oui, il fallait s’en douter, deux célébrités du monde scientifiques qui se prêtent au jeu de la comédie musicale, c’est douteux. Un gros chèque aurait-il largement motivé les Bogdanoff à enfiler leurs costumes de perroquet ?

“Un candidat qui l’a fait m’a dit ‘Je préfère sortir vite parce que je suis payé pareil’ », a alors ajouté le présentateur de TPMP pour « citer ses sources ».

Appartement Cyril a touché un sujet tabou en parlant d’argent et le petit silence qui a suivi sa question aurait presque pu devenir gênant pour tout le monde… Heureusement pour les téléspectateurs, Gilles Verdez a fait son entrée en scène face aux invités qui avaient alors décidé de rester la bouche fermée.

D’après les informations obtenues par le chroniqueur de TPMP, les deux candidats de Mask Singer auraient empoché la belle somme de 40 000 euros. Chacun !

Un chiffre qui a immédiatement été démenti par les deux jumeaux : “La somme, tu peux la diviser par deux”, a alors lancé Grichka.

