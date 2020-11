CHOC : Patrick Poivre d’Arvor sans ses vêtements en direct à la télé !

S’il y a bien une association de mots clés que personne ne s’attendait à écouter c’est bien celle-là : Patrick Poivre d’Arvor sans vêtements en direct. Et pourtant rien à voir avec une caméra caché, puisque l’emblématique ex-présentateur télé a fait tomber le haut sur Instagram.

Patrick Poivre d’Arvor défraye la chronique en faisant tomber le haut

Le 30 octobre dernier, lors de son dernier passage sur le plateau de C à Vous sur France 5, Patrick Poivre d’Arvor a fait le buzz !

Alors qu’il était l’un des invités d’Anne-Elisabeth Lemoine pour faire la promotion de son dernier livre, La Bretagne au cœur, la journaliste en a profité pour revenir sur un épisode pour le moins déconcertant des derniers mois de Patrick Poivre d’Arvor.

Et oui, c’est bien joli de vouloir parler de la longue carrière de cet emblématique présentateur de TF1, mais ce qui fait grimper l’audience, ce ne sont pas les souvenirs de travail, mais bien les images chocs, insolites et drôles des différents invités du plateau !

Le public de C à Vous a donc eu le plaisir de découvrir des images inconnues, où l’emblématique PPDA apparaît sans vêtement devant la caméra !

Patrick Poivre d’Arvor en guerre contre l’Étatt

Après de longues années à présenter le journal de TF1, Patrick Poivre d’Arvor a décidé de se retirer du devant de la scène pour se consacrer à l’une de ses autres passions : écrire des livres.

Invité sur le plateau de C à vous, ce vendredi 30 octobre, l’ex-présentateur n’a d’ailleurs pas pu retenir son agacement et son désarroi face à la récente décision de l’État de fermer les librairies françaises.

En effet, confinement oblige, depuis vendredi 30 octobre, le couvre-feu ne suffit pas et le gouvernement de Macron a décidé de trancher en faveur d’un 2e confinement “total”.

S’en est alors suivi une décision qui a véritablement fait débat, celle de fermer les librairies, actuellement jugées comme “commerces non-essentiels” par le gouvernement. Un non-sens pour beaucoup de libraires qui voyait déjà leur commerce affecté par le géant de la vente en ligne Amazon, et par les supermarchés qui peu à peu ce sont eux aussi mis à la vente de livre.

Malheureusement, pour les librairies comme pour les rayons livres des grandes surface, le résultat est le même, et l’état à décider de les fermer au public. Pas de jaloux !

Mais pour Patrick Poivre d’Arvor, il s’agit d’une immense aberration. Car en essayant d’être “solidaire” avec les libraires en fermant les rayons livres des supermarchés, l’État empêche purement et simplement l’accès à la culture et aux arts à ses citoyens. Ce qui, si on y réfléchit bien, est absolument terrible, et pourrait même être un bon scénario de départ pour un film dystopique où l’État contrôle l’accès aux savoirs selon l’emblématique présentateur.

Pour Patrick Poivre d’Arvor, les dernières décisions du gouvernement sont totalement “absurdes” et “inadmissibles” dans une période de crise comme celle que le monde traverse actuellement.

Vive les livres ! Chaque jour je vous lirai un chapitre de mon dernier roman paru fin février : "L'ambitieux"

Aujourd'hui 1er chapitre ! pic.twitter.com/H4NWif5zXE — Patrick Poivre d'Arvor (@PPDA) April 6, 2020

Patrick Poivre d’Arvor sans vêtements ? Mais que s’est-il passé ?

Pour essayer de détendre l’atmosphère après de telles déclarations, le chroniqueur Bertrand Chameroy fait sa grande entrée sur le plateau de C à vous. Et le jeune homme a visiblement de quoi faire rire le public avec ses images de PPDA sans vêtements face caméra !

Lors du 1er confinement, Patrick Poivre d’Arvor avait pris l’habitude de lire des œuvres littéraires sur son compte Instagram afin de partager un petit moment de culture à ses fans.

Et il avait d’ailleurs déjà admis être capable de s’adonner à ce nouveau passe-temps dans n’importe quelle tenue, quitte à faire tomber la chemise !

L’ex-présentateur a bien évidemment souri à la vue de ses photos, et n’a pas hésité à jouer la carte de l’autodérision.

Peut-être que ce 2e confinement sera l’occasion pour PPDA de se montrer sous un nouveau jour, plus décontracté, joueur et, qui sait, peut-être sans le bas ?

En attendant l’ex-présentateur de TF1, fervent militant de la réouverture des librairies encourage sa communauté de fan à faire pression contre l’État, et à soutenir les petites librairies comme ils le peuvent !