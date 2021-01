Choquant : ces photos de maquillage avant / après sont incroyables, vous n’allez pas en croire vos yeux !

Pour toutes les femmes, devoir se maquiller le matin est devenu une habitude qu’elles ont prise pour certaines d’entre elles dès leur plus jeune âge. Il faut bien avouer qu’en termes de jugement, les femmes sont malheureusement très complexées par leur physique à cause des médias français notamment.

Bien qu’une loi soit récemment passée pour pouvoir indiquer dès lors qu’une photographie a été retouchée, on peut voir que sur tous les plateaux de télévision dans les émissions en direct notamment, toutes les femmes sont maquillées et on pourrait croire qu’elles ont la même allure dans la vie de tous les jours même si dans la réalité il n’en est rien !

Les femmes françaises sont complexées quand elles ne sont pas maquillées, découvrez a preuve en image !

C’est aujourd’hui un fait statistique que plus personne ne peut être en mesure de nier : les femmes ne supportent pas d’être jugées sur leur physique pour la plupart, et c’est d’ailleurs tout à leur honneur. En effet, personne n’aime que l’on pense du mal de lui uniquement sur son physique, et historiquement on a malheureusement toujours jugé les femmes plus que les hommes sur cet aspect : de là à penser que les mentalités ont changé, il y a en vérité beaucoup de travail à faire !

C’est pour cette raison que nous avons tenu à vous montrer quelques photos de femmes avant et après leur maquillage. Comme vous pouvez le constater en regardant quelques-uns de ces clichés, les femmes sont très belles même sans maquillage et certaines d’entre elles pourraient d’ores et déjà faire fureur sur les pistes de danse ou sur les sites de rencontre sans devoir se maquiller.

Si certaines femmes essayent aujourd’hui tant bien que mal de lutter contre les idées reçues, pour le grand public et la majorité cela reste assez difficile et compliqué de pouvoir ne pas se maquiller… Il faut dire qu’à l’heure où le télétravail est de plus en plus en vogue, il est compliqué de passer outre. Heureusement, certaines se voient sauvées et refusent de se montrer à la caméra lorsqu’elles ont des téléconférences avec certains de leurs collègues qui les jugent sans cesse !

De plus en plus de femmes refusent de se maquiller pour pouvoir lutter contre les idées reçues et montrer qu’elles sont belles !

Que ce soit jugé comme féministe ou non, c’est une tendance qui a de plus en plus le vent en poupe que l’on peut retrouver sur le web notamment : il s’agit du “no make up”. Pour les anglophones, comme vous avez pu d’ores et déjà le comprendre, il s’agit de se libérer des injonctions sociales que l’on peut voir de plus en plus dans notre monde.

En effet, les femmes qui ont fait ce choix ont pris des décisions assez radicales qui ne plairont vraiment pas à tout le monde :

elles ne portent plus du tout de maquillage, ou alors le strict minimum

elle refusent de porter des soutiens-gorges et préfèrent rester “libres” sur le sujet

certaines d’entre elles ont même refusé de s’épiler, allant même contre l’avis de leur conjoint ou de leur conjointe

Ce mouvement prend de plus en plus d’ampleur, et il se pourrait bien que d’ici quelques décennies cela soit devenu la norme avec les nouvelles générations !