Chris Hemsworth nous montre tout son charme dans Tyler Rake sur Netflix !

La bande-annonce du film Tyler Rake, enfin dévoilée, montre ce qui attend le mercenaire, engagé pour mener à bien une mission périlleuse au Bangladesh. Pour rappel, le film Tyler Rake sera disponible sur Netflix dès le 24 avril 2020.

Imagine Chris Hemsworth. Des courses poursuites dans les ruelles du Bangladesh. Un enfant kidnappé à sauver. Et boom ! Ça donne Tyler Rake. Le film sera dispo le 24 avril. pic.twitter.com/Fzbnv5v7Aw — Netflix France (@NetflixFR) April 7, 2020

Avis aux amateurs du genre, Chris Hemsworth renfile enfin son costume de mercenaire pour le film Tyler Rake, qui sortira en streaming sur Netflix le 24 avril prochain. Après s’être distingué en incarnant le personnage de Thor dans plusieurs productions Marveil, l’acteur Chris Hemsworth reprend donc du service, mais cette fois-ci sous les traits de Tyler Rake, mercenaire intrépide. Ce nouvel action hero a été inventé par Sam Hargrave, un réalisateur qui jusqu’ici préférait travailler dans l’ombre en officiant comme cascadeur et coordinateur de cascades, notamment lors du tournage des deux derniers Avengers.

Au scénario de Tyler Rake, nous retrouvons également Joe Russo, c’est dire si ce film d’action s’annonce déjà culte ! La bande-annonce de Tyler Rake, qui vient dernièrement d’être dévoilée par Netflix, promet en effet un spectacle particulièrement abouti, avec des poursuites effrénées, des combats violents et une intrigue haletante.

Qui est Tyler Rake, mercenaire engagé pour une mission hautement périlleuse ?

Qui se cache donc derrière le mercenaire Tyler Rake ? La bande-annonce, qui ne nous en apprend pas plus sur les origines de ce soldat -si ce n’est qu’il est hanté par un drame familial-, préfère le montrer en action. Ce mercenaire garde donc tout son mystère et Chris Hemsworth semble l’incarner à merveille. Engagé pour libérer Ovi, le fils d’un puissant trafiquant du Bangladesh et de l’Inde, Tyler Rake va devoir pister le jeune garçon enlevé par un concurrent de son père.

Tyler Rake, avec Chris Hemsworth, le 24 avril sur Netflix. pic.twitter.com/1VVnkF7bgc — Daily Pop (@DailyPop_) April 7, 2020

Une véritable chasse à l’homme va alors se dérouler dans Dhaka, capitale du Bangladesh, au sein de laquelle Tyler Rake devra semer des bandits plus que jamais déterminés, mais également l’armée, lancée à sa poursuite.

Tyler Rake promet ainsi une action quasiment ininterrompue ainsi que des scènes de combat d’anthologie étant donné que le film est réalisé par un spécialiste des cascades et donc des films d’action. Gunfights, combats à mains nues, danger omniprésent… Tyler Rake sera sans nul doute un film d’action haletant qui marquera son genre ! Les abonnées Netflix peuvent donc se préparer à assister à la naissance d’un nouvel héros -ou anti-héros ?- particulièrement doué pour la bagarre…

Chris Hensworth est comme Thor, une véritable bête puisque son physique est impressionnant. Il avait d’ailleurs dévoilé sur son compte Instagram l’un de ses entraînements et les fans avaient rapidement compris que le travail était payant. Il devait toutefois pour se préparer jongler avec les repas copieux et les activités très intensives pour dessiner sa musculature que les hommes ont tendance à apprécier.

Biographie express de Chris Hemsworth