Christian Quesada (12 coups de midi) : son retour choc dans les 12 Coups de Midi !

Si vous prenez que le côté « jeu », il faut savoir que Christian Quesada a été un maître de midi dans cette émission présentée par Jean-Luc Reichmann et pendant de nombreux mois, il a été adulé par les fans de cette émission proposée sur TF1.

Par contre, il a eu des problèmes avec la justice et il a été condamné pour « diffusion d’images pédopornographiques » et « corruption de mineur » comme peut le rappeler Public. Par conséquent, il est passé d’un statut idole à la prison.

Les 12 Coups de midi en mode Noël

Il faut savoir que l’ancien candidat est toujours en prison du côté de Bourg-en-Bresse, il avait notamment donné de ses nouvelles via les équipes de Cyril Hanouna puisqu’un reportage avait été diffusé. Cela avait notamment entraîné une vive polémique sur les réseaux, car les internautes estiment qu’il ne faut pas donner la parole à un homme de ce genre. Toutefois, des rumeurs circulent concernant un retour de Christian Quesada le 24 décembre prochain pour la version Noël des 12 Coups de midi.

Bien sûr, les rumeurs doivent toujours être prises avec des pincettes et il y a de grandes chances pour que cela soit faux .

. Vous vous rappelez sans doute les différents points de vue qui avaient été partagés notamment par Jean Luc Reichmann.

De ce fait, Quesada a été rayé de la liste des invités et il semble hors de question qu’il intervienne que ce soit physiquement ou depuis sa cellule.

Ce sont alors six candidats qui seront présents et même s’il a été un grand maître de midi, au vu de sa condamnation, il ne sera pas sur le feu des projecteurs et les internautes sont forcément rassurés.

Qui sera là pour le Noël des 12 Coups de midi ?

Ce seront deux équipes qui pourront être formés dans le cadre de cette émission spéciale proposée pour le 24 décembre. Vous aurez d’un côté Patrick Bruel et de l’autre Michèle Laroque. Ce seront alors les chefs de ces équipes et plusieurs grands maîtres auront l’occasion de rejoindre la grande famille de cette émission. Vous pourrez notamment compter sur Caroline, Hakim, Xavier, mais également Timothée et sans oublier Paul, et Éric, qui ont clairement marqué, ce programme à l’antenne, depuis, près de 10 ans.

Les gains seront bien sûr proposés à une association et il s’agit des Restos du Coeur. Ces derniers connaissent des difficultés notamment à cause de la crise sanitaire. En effet, les foyers les plus modestes sont encore plus impactés avec le coronavirus et la distribution des repas a notamment pris de l’ampleur ces dernières semaines alors que l’hiver s’installe. Il faudra ensuite attendre le mois de mars notamment pour découvrir le concert des Enfoirés qui aura bien lieu cette année, mais dans des conditions peu réjouissantes. En effet, le public ne sera pas au rendez-vous alors que les artistes seront sur scène pour l’enregistrer entre le 14 au 17 janvier, cela est d’ailleurs bien triste.