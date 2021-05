Christian Quesada a subi une opération de chirurgie esthétique ? Est-ce pour disparaitre ?

Il ne se passe pas une seule semaine sans que l’on ait de nouvelles révélations assez incroyables en ce qui concerne Christian Quesada, le candidat mythique des 12 coups de midi. En effet, ce dernier n’a pas arrêté de faire parler de lui récemment, et on a pu apprendre qu’il avait même été libéré de prison bien plus tôt que prévu. En ce moment c’est un nouveau débat qui voit le jour : le candidat aurait totalement disparu et serait introuvable depuis sa libération.

Christian Quesada libéré de prison, les internautes deviennent tous furieux

À l’heure où on sait que les réseaux sociaux s’enflamment pour parfois très peu de choses, il se trouve que Christian Quesada est très mal en point. En effet, dès les toutes premières accusations auxquelles il a dû faire face, il a été accusé et menacé par les téléspectateurs des 12 coups de midi, l’émission mythique sur TF1 présentée par Jean-Luc Reichmann.

Pendant plusieurs semaines, on a en effet pu voir Christian Quesada exceller au jeu avec des réponses complètement dingues. Mais si le candidat a su faire preuve d’une grande culture générale, les internautes n’ont pas du tout apprécié de voir qu’il avait pu avoir des agissements insupportables envers des jeunes femmes par le passé.

Christian Quesada a donc été condamné assez récemment pour ce qu’il a pu faire et les internautes n’ont pas eu de ses nouvelles pendant plusieurs mois. Mais cela était sans compter sur la nouvelle que l’on a pu apprendre ces toutes dernières semaines. En effet, la presse nationale a pu révéler que Christian Quesada avait été libéré bien plus tôt que prévu.

Une annonce qui a fait bondir les millions de téléspectateurs de l’émission de TF1, Les 12 coups de midi. Depuis sa sortie de prison, Christian Quesada ne cesse de faire parler de lui, il a même laissé des messages sur les réseaux sociaux…

Christian Quesada laisse des messages sur les réseaux sociaux et inquiète les téléspectateurs

C’est contre toute attente que l’on a pu voir Christian Quesada de retour sur les réseaux sociaux. En effet, ce dernier en aurait profité pour annoncer un futur voyage assez énigmatique. Cependant, il se trouve que l’histoire aura été de très courte durée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Télécâble Sat Hebdo (@telecablesathebdo)

En effet, par la suite, l’ancien candidat des 12 coups de midi a tout simplement décidé de supprimer complètement sa page sur Instagram. Désormais, les internautes ne peuvent donc plus avoir des nouvelles de ce candidat très controversé.

Christian Quesada : une métamorphose pour ne plus être reconnu

C’est sous le choc que les téléspectateurs des 12 coups de midi ont pu apprendre la nouvelle dans la presse nationale. Il semblerait que, selon certaines rumeurs, Christian Quesada ait tout simplement décidé de se métamorphoser pour ne plus être reconnu.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lire et sortir (@lireetsortir)

Comme on a pu le lire dans Le Parisien, l’ancien candidat mythique de l’émission de TF1 aurait pu se laisser pousser les cheveux ainsi que la barbe, afin de ne plus être reconnu. On a également pu apprendre, dans Touche Pas à Mon Poste, que le candidat aurait pu en profiter pour se « refaire les dents » pour une somme assez importante de 15 000 euros. Bien que pour le moment, nous n’ayons qu’un portrait robot qui ait été diffusé dans un autre journal national, à ce jour Christian Quesada a préféré ne plus prendre la parole publiquement.