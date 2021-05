Christian Quesada : de nouvelles révélations choquantes de Faustine Bollaert qui exprime des regrets

Tous les téléspectateurs de TF1 qui regardent quotidiennement Les 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann ont été complètement sous le choc en apprenant la nouvelle dernièrement. En effet, il semblerait que Christian Quesada, le candidat très controversé de l’émission, ait été libéré bien plus tôt que prévu.

Christian Quesada : une sortie de prison qui fait débat au sein des téléspectateurs

Ce sont des révélations complètement dingues que l’on a pu apprendre en ce qui concerne Christian Quesada, le candidat très controversé de l’émission des 12 coups de midi sur TF1. On a en effet pu apprendre qu’il avait été condamné récemment pour des faits vraiment atroces. Le détail de sa condamnation ne sera pas évoqué ici, mais tous les téléspectateurs de l’émission de TF1 avaient été choqué à l’époque, ainsi que le présentateur de l’émission Jean-Luc Reichmann.

Après avoir pu passer des semaines entières à côtoyer de très près Christian Quesada, on imagine que cela a été un vrai coup dur pour Jean-Luc Reichmann d’apprendre la condamnation de son ancien candidat. Mais pire que ça, ces dernières semaines, nous avons pu apprendre que l’ancien candidat des 12 coups de midi avait pu être remis en liberté.

Christian Quesada : un changement de visage pour ne pas se faire reconnaître

Tout juste sorti de prison, on a pu découvrir dans la presse nationale que Christian Quesada avait complètement changé de visage. Alors qu’il a pu passer sa peine de prison à l’isolement pour ne pas être agressé par les autres détenus (comme on a pu l’apprendre dans l’émission de Touche Pas à Mon Poste sur C8), il semblerait que contre toute attente le candidat ait été libéré bien plus tôt que prévu.

Pour les internautes qui ne supportent plus de voir Christian Quesada ni d’entendre parler de lui, c’est un véritable drame. En effet, personne ne s’attendait à ce qu’il sorte de prison pour sa bonne conduite, ni à ce qu’il prenne la parole publiquement. Toutefois, selon la presse française, Christian Quesada aurait pu choisir de prendre des décisions radicales.

Il aurait tout d’abord décidé contre toute attente de quitter complètement les réseaux sociaux, après avoir diffusé un message très mystérieux sur Instagram. Mais pour aller plus loin encore, Christian Quesada aurait également pu changer complètement de visage, avec notamment des cheveux longs et une longue barbe. Si pour le moment seulement un portrait robot a été révélé, on imagine que bon nombre de fans ont été surpris.

Mais encore plus récemment, c’est dans l’émission Ça commence aujourd’hui que Faustine Bollaert a pu prendre la parole concernant cet ancien candidat qui est aujourd’hui vraiment plein de mystères…

Faustine Bollaert balance tout : ce regret concernant Christian Quesada…

Alors que Christian Quesada est aujourd’hui introuvable et visiblement méconnaissable, Faustine Bollaert a pu évoquer le candidat des 12 coups de Midi sur le plateau de l’émission Ça commence aujourd’hui.

En effet, elle avait reçu par le passé dans son émission Christian Quesada, et elle a pu l’évoquer dans la dernière émission diffusée sur France 2. Elle a regretté le fait qu’aucune vérification n’ait été faîte plus tôt concernant le candidat, et on a cru comprendre que celui-ci ne serait clairement plus le bienvenu sur le plateau de ses émissions !