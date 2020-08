Christian Quesada : en prison, il veut se suicider, son co-détenu passe aux aveux !

L’ancien gagnant des 12 coups de midi aurait des envies de suicide. Il ne supporterait pas la vie qu’il mène désormais.

La descente aux enfers de Christian Quesada

Le co-détenu a toutefois partagé le quotidien de cette ancienne star désormais huée dès que son identité est évoquée .

. En effet, Christian Quesada aurait des envies de suicide, car son quotidien ne correspond plus à ses attentes.

Les révélations sont donc assez incroyables puisqu’elles nous apprennent qu’il prendrait de nombreux médicaments.

Il aurait perdu le sommeil et Quesada tente de dormir grâce à ces médicaments.

Le co-détenu estime qu’il n’a plus d’envie et surtout il voudrait en finir avec la vie.

Il est monté très haut grâce à Jean-Luc Reichmann et son émission les 12 Coups de midi , mais il est désormais au plus bas. L’ancien joueur qui était au RSA se retrouve pointé du doigt pour la détention d’images pédopornographiques et il a été condamné à trois ans de prison. Rapidement incarcéré, il a changé radicalement de vie alors qu’il avait pu empocher près de 800 000 euros dans l’émission de TF1

Difficile de savoir si ces informations sont réelles ou non, mais Christian Quesada est passé de l’ombre à la lumière en l’espace de quelques heures, mais il a connu aussi le fond du puits en un temps record. N’oublions pas que le joueur était poursuivi pour des faits très graves à savoir la corruption de mineurs et la possession de ces images. Il est donc toujours incarcéré et sa peine n’est finalement pas si élevée pour certains internautes.

Quelles sont les réactions sur Internet ?

Il suffit de regarder les réseaux sociaux et notamment Twitter pour découvrir quelques réactions après la publication des articles qui mentionnent la condamnation. Certains sont donc scandalisés alors que l’affaire avait pris une ampleur conséquente lorsque le joueur avait été arrêté dans une maison qui n’était pas luxueuse. Comme des internautes le mentionnent très bien, il faut savoir que Christian Quesada a été incarcéré immédiatement lorsqu’il a été interrogé par les forces de l’ordre. De ce fait, il a déjà plus d’un an de prison derrière lui et au vu de la peine, il pourrait sortir bientôt.

Les Français critiquent avec violence la loi française et surtout les peines de prison qui sont attribuées pour des faits aussi graves. Ce n’est pas la première fois qu’un tel dossier suscite autant de réactions. La petite Fiona qui est décédée près de Clermont-Ferrand n’a jamais été retrouvée et sa mère est désormais libre alors qu’elle a accouché d’un autre enfant à la suite de son incarcération. En France, il y a de nombreuses histoires qui relatent le drame vécu par des enfants. Les peines ne sont pas toujours celles attendues.

Dans tous les cas, si les estimations sont bonnes, Christian Quesada pourrait sortir dans quelques mois, mais il lui sera difficile de retrouver un quotidien classique.