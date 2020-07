Christian Quesada impliqué dans une affaire de pédopornographie !

S’il a connu des moments de gloire, il n’en demeure pas moins qu’il fait, depuis le mois de mars, l’objet d’une poursuite judiciaire. Laquelle poursuite s’est soldée par une condamnation dans le mois d’avril.

Cet article vous détaille les contours de cette affaire.

Qui est Christian Quesada ?

Christian Quesada est un candidat très actif des jeux télévisés français. Il est né le 20 mai 1964 à Antony dans le département de la Seine actuel Hauts-de-Seine. Célibataire et père de deux enfants, il est également un écrivain, bien que sa vie ait été rythmée par des participations aux émissions et épreuves télévisées. À titre illustratif, on peut indexer l’émission Des chiffres et des lettres diffusée sur antenne 2 dans les années 1980-1990. Il faisait partie des meilleurs participants à cette époque. Il doit cependant, sa notoriété et sa célébrité à l’émission Les Douze Coups de midi diffusé sur TF1. En effet, il avait été désigné comme le meilleur candidat de ladite émission.

Christian Quesada, un ténor des jeux télévisés

S’il est un domaine que maitrise correctement Christian Quesada, c’est bien sûr les jeux télévisés. À partir de 1986, il participe à une l’émission Des chiffres et des lettres. Les années qui ont suivi, il a remporté trois grandes épreuves télévisées. Il s’agit de la coupe des champions en 1987, les Masters en 1989 et enfin la coupe des clubs en 1991. Plus tard en avril 2009, il s’inscrit au Grand Concours Spécial Champions de Jeux TV. Il parvient malgré les difficultés à atteindre la finale où il est battu. On peut dénombrer parmi les grandes émissions auxquelles il a participé :

Le Plus Grand Quiz de France en 2009 et 2011

en 2009 et 2011 Les Douze Coups de midi à partir du 4 juillet 2016

du 4 juillet 2016 Des chiffres et des lettres à partir de 1986, etc.

Christian Quesada mis en examen et condamné suite à une affaire de pédopornographie

Christian Quesada a été condamné trois fois dans les années antérieures (entre 2001-2009), pour corruption de mineur et exhibition. Toutefois, ce qui a agité la toile et a fait grand bruit, c’est cette nouvelle découverte relative à la plainte d’une mineure en 2017. Suite à cette plainte, une enquête a été lancée à la fin de la même année et s’est soldée le 27 mars 2019 par une mise en examen de ce dernier. Ensuite, il a été placé en détention provisoire. La gendarmerie après s’être saisie du dossier a inspecté les disques durs de l’accusé. Elle y trouve des indices qui corroborent cette plainte émise par la mineure : des images ainsi que des vidéos pédopornographiques. Les déclarations d’Eméline et d’Audrey n’ont fait qu’enfoncer Christian Quesada dans le gouffre où il était.

En effet, elles affirmaient qu’il leur avait proposé une relation tarifée. Quesada sympathiserait dans un premier temps avec ses victimes avant de leur envoyer une photo de son appareil génital. Il irait plus loin en demandant des photos intimes et en réservant un hôtel pour avoir une relation avec ses victimes. C’est ce qu’a affirmé la jeune adolescente de 17 ans répondant au nom de Justine. Jean-Luc Reichmann, animateur de l’émission télévisée Les Douze Coups de midi était dévasté et dégoûté par son ex-champion. Quesada est ensuite rayé des archives de ladite émission. De nouvelles plaintes ressurgissent le 27 novembre 2019.

Son procès s’est déroulé à huis clos et par visioconférence le mercredi 8 avril, à cause du confinement imposé à l’ensemble de la population. Il devrait être assisté par son avocat Me Christophe Camacho depuis sa prison. Toutefois, ce dernier a indiqué qu’il ne défendrait plus Quesada peu de temps avant son audience. Il écope d’une peine de 3 ans de prison et de 5 ans de suivi sociojudiciaire.