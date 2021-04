Christian Quesada « introuvable », l’ancien candidat des 12 coups de midi a complètement disparu

C’est encore un très gros coup de théâtre que l’on a pu apprendre en ce qui concerne Christian Quesada, l’ancien candidat mythique des 12 coups de midi. En effet, pendant plusieurs semaines à la suite, on avait pu le voir aux côtés de l’animateur mythique Jean-Luc Reichmann où il avait pu faire des émissions assez incroyables, comme on a pu le voir par ailleurs. Mais si par le passé, Jean-Luc Reichmann a pu se passer des nouvelles de Christian Quesada, les internautes se sont quant à eux pris de passion pour l’ancien candidat mythique.

Toutefois, personne ne pensait que l’on allait encore entendre parler de Christian Quesada après sa sortie de prison, il y a quelques semaines de cela. En effet, ce dernier suscite l’intérêt, et pour cause : il avait été condamné il y a de cela plusieurs mois, et des événements terrifiants en ce qui le concernent avaient même pu être révélés contre toute attente. En revanche, c’est une toute autre histoire que l’on a pu découvrir ces toutes dernières heures sur les réseaux sociaux…

Christian Quesada sorti de prison, il fait une grosse déclaration fracassante

Ces derniers jours auront été assez dingues pour Christian Quesada, l’ancien candidat de l’émission mythique Les 12 coups de midi. En effet, on avait pu apprendre que le candidat avait pu sortir de prison bien avant la date prévue. Il avait été condamné ces derniers mois et on avait même pu comprendre qu’il avait été mis à l’isolement. Avec l’intervention de Gilles Verdez sur le plateau de l’émission Touche Pas à Mon Poste, celui-ci avait révélé que Christian Quesada avait donc été protégé en prison, car il était susceptible d’être attaqué par les autres détenus de par ses accusations.

Plus récemment, on a toutefois pu apprendre que Christian Quesada était sorti de prison bien avant la date prévue. En effet, c’est la presse nationale qui a pu faire de grosses révélations, et le moins que l’on puisse dire c’est que cela a été pour le moins très surprenant. Mais par la suite, Christian Quesada a pris la parole sur les réseaux sociaux, et sa prise de parole a été très étonnante.

En effet, il a pu prendre la parole sur son compte Instagram pour annoncer qu’il partait dans un autre pays où il semblait avoir « hâte » de se rendre. Mais par la suite, on peut dire que rien ne s’est passé comme prévu…

Christian Quesada introuvable depuis quelques heures, les internautes sont très inquiets

Alors que l’ancien candidat de l’émission des 12 Coups de midi est tout juste sorti de prison, les internautes se sont de nouveau pris de passion pour Christian Quesada. En revanche, personne ne pensait qu’il allait pouvoir être de nouveau actif sur les réseaux sociaux pour pouvoir parler de ses projets de voyages…

Mais depuis quelques heures, on a pu constater que son ancien compte Instagram avait été tout simplement supprimé, et c’est désormais un message qui indique que le compte est « introuvable » que l’on peut voir sur les réseaux sociaux. Est-ce que l’ancien candidat des 12 Coups de midi a décidé purement et simplement de supprimer l’ensemble des données ? Pour l’instant, personne n’a la réponse à cette question…