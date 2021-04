Christian Quesada (Les 12 Coups de Midi) a “trop hâte” et balance tout, il fait une déclaration choquante

Il ne se passe décidément pas une seule journée en ce moment sans que l’on apprenne pas des nouvelles choquantes concernant Christian Quesada, l’ancien candidat de l’émission les 12 Coups de Midi que l’on a pu voir pendant de longues semaines sur TF1 aux côtés de l’animateur mythique Jean-Luc Reichmann. En effet, il se trouve que ce dernier a un certain talent pour pouvoir répondre à des questions de culture générale qui sont assez difficiles, mais en revanche on a pu apprendre des nouvelles assez terribles en ce qui le concerne par la suite.

C’est notamment il y a maintenant plusieurs années que Christian Quesada a eu des reproches assez graves et des accusations que personne n’aurait pu imaginer lire en ce qui le concerne. Il faut dire que l’émission Les 12 Coups de Midi que l’on peut voir sur TF1 est plutôt une émission bon public et on aurait eu beaucoup de mal à imaginer que ce dernier puisse être capable d’actes aussi effroyables.

La nouvelle est donc tombée pour Christian Quesada et ce dernier a donc été envoyé directement en prison, bien que l’on ait pu apprendre contre toute attente récemment par l’intermédiaire de Gilles Verdez dans l’émission Touche Pas à Mon Poste qu’il aurait pu passer toute sa peine en isolement, notamment de par a nature de ses accusations.

Christian Quesada : des révélations fracassantes sur ses conditions de détention en prison

Alors que le candidat de l’émission Les 12 Coups de Midi, il se trouve que l’on a pu apprendre contre toute attente que ce dernier avait alors été libéré bien plus tôt que prévu dans la presse nationale mais également dans des médias télévisés comme par exemple TPMP. Il se trouve d’ailleurs que les révélations que l’on a pu découvrir avec Gilles Verdez font plutôt froid dans le dos : on ne pensait pas que Christian Quesada allait pouvoir être à l’épreuve d’autant de menaces, et cela a pu ainsi surprendre les téléspectateurs qui ne pensaient pas que la situation allait être aussi grave.

Toutefois, personne n’aurait pu penser que Christian Quesada allait pouvoir sortir du silence aussi tôt. En effet, on a pu découvrir un message assez troublant sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram où il semblerait qu’un troublant message ait été diffusé, et celui-ci fait vraiment froid dans le dos comme on a pu le découvrir…

Christian Quesada (Les 12 Coups de Midi) : il sort de silence et s’apprête à partir dans une nouvelle destination

Il n’est pas rare de voir parfois certaines personnalités s’évader loin de la France pour pouvoir changer complètement de vie après avoir été mis en avant. Concernant Christian Quesada, tout le monde a été très surpris de voir une nouvelle publication sur un compte sur les réseaux sociaux qui est à son nom.

Si ce compte est bel et bien celui de l’ancien candidat de l’émission Les 12 Coups de Midi, il pourrait donc choisir de partir loin de la France en Ouzbékistan : mais s’agit-il vraiment de la réalité ou d’un faux compte sur Instagram ?