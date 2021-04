Christian Quesada (Les 12 Coups de Midi) : « trop hâte » ! Découvrez cette nouvelle déclaration choquante du candidat

C’est encore une fois un nouveau coup de théâtre dans cette affaire sordide qui implique Christian Quesada, cet ancien candidat mythique de l’émission Les 12 Coups de Midi. En effet, alors que l’on avait pu le voir pendant de nombreuses émissions aux côtés de Jean-Luc Reichmann, Christian Quesada était même en quelques sortes devenu « le chouchou » des internautes et des téléspectateurs qui admiraient la culture de ce candidat qui aura malgré tout pu marquer l’histoire de ce jeu de TF1

Pendant plusieurs semaines, on a ainsi pu voir Christian Quesada dans Les 12 Coups de Midi aux côtés de Jean-Luc Reichmann pour pouvoir gagner une très belle somme d’argent. Après sa participation à ce jeu télévisé, la vie de cet ancien candidat de l’émission a complètement basculé, mais pas de la façon dont on pouvait être en mesure de se l’imaginer.

On aurait en effet pu penser que Christian Quesada, après avoir pu participer à l’émission de TF1 Les 12 Coups de Midi, allait en profiter pour faire le tour du monde par exemple, ou vivre encore des expériences assez incroyables qu’il ne pouvait pas réaliser par le passé. Mais il se trouve que la réalité l’a malheureusement rattrapé, et celle-ci fait vraiment froid dans le dos, comme on a pu l’entendre dans des témoignages assez incroyables en ce qui le concerne…

Christian Quesada condamné en prison : il a passé toute sa peine à l’isolement contre toute attente

On a pu apprendre ces dernières semaines des révélations assez incroyables en ce qui concerne Christian Quesada, l’ancien candidat de l’émission mythique Les 12 Coups de Midi. En effet, il semblerait que ce dernier ait été liberé bien plus tôt que prévu de prison, alors qu’il devait réaliser en effet plusieurs années de prison en cellule.

Mais la réalité aura été bien différente, et on a pu le voir ces dernières semaines avec une révélation assez étonnante pour le candidat de l’émission Les 12 Coups de Midi qui a pu être liberé. On a pu le découvrir dans la presse bien qu’aucune photo de cet événement n’ait filtrée, en revanche, et c’est là assez étonnant, Christian Quesada a pu prendre la parole une nouvelle fois contre toute attente…

Christian Quesada balance tout sur les réseaux sociaux et a même « trop hâte » de partir pour une destination…

Alors que l’ancien candidat de l’émission Les 12 Coups de Midi a pu amasser une très belle somme d’argent, nul ne doute que celui-ci a pu vouloir partir en vacances pour se changer les idées.

En revanche, il a pu publier sa prochaine destination sur les réseaux sociaux, l’Ouzbékistan, où il devrait choisir de se rendre prochainement. Dans la publication, en annonçant qu’il a « trop hâte » de se rendre sur place, les téléspectateurs ont alors tous été très furieux d’apprendre la nouvelle et certains d’entre eux ne sont même pas gênés pour pouvoir insulter l’ancien candidat.