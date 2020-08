Christian Quesada : sa peine de prison a été prononcée, et elle est très légère ! Les français sont choqués !

Malheureusement, il se fera connaitre plus tard dans des affaires relatives à des mineurs.

L’ancien champion des « Douze Coups de midi » condamné, sa peine considérée comme légère provoque la colère des internautes

Lorsque le jugement était tombé pour l’ancien champion, ce dernier avait été reconnu coupable des faits qui lui ont été reprochés. Il semble cependant que selon le public, la peine n’était pas proportionnelle aux choses qu’il avait commises. En effet, la peine serait trop légère selon l’opinion publique. Par ailleurs, plusieurs personnes avaient été mécontentes de la décision.

Christian Quesada a été arrêté en mars 2019 et son procès n’a pu commencer que le 8 avril 2020. Entre temps, il a passé une année en détention provisoire. Son arrestation a particulièrement surpris les téléspectateurs. C’était d’ailleurs considéré comme un traumatisme dans le domaine de la télévision.

Le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse l’a condamné à trois ans de prison ferme avec cinq années de contrôle judiciaire. En cas d’infraction, il devra réaliser trois années de prison en plus. C’est ainsi qu’il a été reconnu coupable de corruptions sur quatre jeunes filles mineures. En outre, le fait d’avoir détenu et diffusé des images pédopornographiques lui a été également reproché. A noter que la justice avait considéré son « utilisation d’un réseau de communication électronique » comme une circonstance aggravante. Par ailleurs, il a été admis qu’il avait été récidiviste sur ces chefs d’accusation. D’ailleurs, le parquet avait requis la peine ferme.

Pour le public, la peine parait insuffisante compte tenu de ce qu’il a fait. C’est ainsi que plusieurs personnes ont dénoncé le caractère conciliant de la peine. Par ailleurs, le fait qu’il ait joué à un jeu, dont le public visé était la famille, a choqué plus d’un après la découverte de ses actions complètement à l’opposé des principes du jeu. Plusieurs internautes ont été aussi indignés par le jugement.

En effet, on pouvait lire sur Twitter : « Sincèrement ? 3 ans de prison pour ceux qui ont harcelé la pauvre Inès ? Tu critiques une personnalité tu prends la même peine que Christian Quesada ».

Un autre internaute a commenté : « Indignée par la peine donnée à Christian Quesada. Quand bien même il n’est pas passé aux actes, le principe d’une condamnation est d’empêcher le prévenu de recommencer. Dans ce sens, ils auraient dû faire preuve de plus de fermeté ».

🇫🇷 [FLASH] – Christian #Quesada grand vainqueur des Douze Coups de Midi, a été condamné à 3 ans de prison ferme pour corruptions de mineures.

Anecdote, il a été lâché par son avocat, 5 minutes avant son procès. (Le Progrès) #TF1 #DouzeCoupsDeMidi pic.twitter.com/eXTOvbpE24 — La Plume Libre (@LPLdirect) April 8, 2020

Enfin, un dernier internaute n’a pas pu s’empêcher de faire remarquer que « La peine de Christian Quesada est dérisoire et elle l’aurait été encore plus si l’affaire n’avait pas été médiatisé. De plus, il a déjà effectué plusieurs mois et est primaire autant vous dire qu’il sera sûrement dehors d’ici quelques petits mois ».

Retour sur le parcours de Christian Quesada dans « Les Douze Coups de Midi »

« Les Douze Coups de Midi » est un jeu télévisé dans lequel les participants répondent à des questions de réflexion. Dans ce jeu, les candidats sont progressivement éliminés jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul gagnant.

Christian Quesada fait partie des gagnants les plus emblématiques du jeu. A noter qu’il a réussi à gagner 80 000 euros après avoir gagné 192 parties. Par ailleurs, il fut un temps où il avait détenu le record en nombre de victoires successives.

Christian Quesada en train de discuter avec une fille de 11 ans pic.twitter.com/pFO8cT0TIu — OKLM (@YASSASIN92) April 13, 2020

C’était Claire qui avait mis fin à l’incroyable parcours de Christian Quesada. C’était le 14 janvier 2017. Après deux victoires, celle-ci avait néanmoins abandonné le jeu télévisé pour faire ses études.

A remarquer que récemment, les participants de « Les Douze Coups de Midi » ont l’obligation de procéder à une prestation de serment. Ils doivent ainsi jurer qu’ils ne sont poursuivis pour aucun délit ou charge particulière.