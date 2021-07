Christina Milian dans une tenue torride : les fans deviennent complètement fous

Alors que l’été bat son plein et que bon nombre de stars françaises et internationales ont tout simplement pu décider de s’éloigner pendant maintenant quelques semaines des réseaux sociaux, ce n’est clairement pas le cas de Christina Milian qui a pu décider clairement de mettre le feu aux réseaux sociaux en diffusant une nouvelle photo complètement dingue que ses fans ne s’attendaient clairement pas à voir, c’est le moins que l’on puisse dire. À l’heure où de plus en plus de français s’attendaient à voir des photos de la compagne de Matt Pokora dans des tenues plus classiques, ils ont vraiment été surpris de la voir de la sorte…

En effet, étant désormais une mère de famille reconnue en France, mais également partout ailleurs dans le monde, personne n’aurait pu penser que la jeune femme allait pouvoir frapper aussi fort, et étonner ainsi ses fans. Depuis maintenant plusieurs mois, il se trouve par ailleurs que Christina Milian peut même se féliciter d’être l’égérie d’une très grande marque de vêtements, avec la chanteuse Rihanna en partenariat. Mais il en faut beaucoup plus pour pouvoir impressionner les fans de Christina Milian qui ne se lassent pas de la voir dans des tenues toutes plus dingues les unes que les autres, avec parfois de la lingerie fine absolument dingue.

Certains des plus grands fans de Christina Milian ont même été très surpris de voir en si peu de temps de quoi la jeune femme était capable, alors qu’elle vient tout juste d’accoucher il y a de cela maintenant quelques mois. Lors de la naissance de son premier enfant avec le chanteur français Matt Pokora, certains fans avaient même pu être assez surpris de voir que la chanteuse et actrice Christina Milian avait pu se remettre sur pied aussi facilement…

Christina Milian au top de sa forme, elle dévoile ses secrets sur les réseaux sociaux

La maternité est bien souvent une très grosse angoisse pour des millions de femmes dans le monde, et on a encore une fois pu la voir récemment avec des déclarations complètement dingues de certaines d’entre elles qui ont pu prendre beaucoup trop de poids, comme certains le déplorent malheureusement. En effet, on peut voir que les fans des grandes stars de télé-réalité françaises ou internationales ne sont pas toujours sympathiques et ils peuvent avoir des remarques assez blessantes, c’est le moins que l’on puisse dire.

Heureusement, ce n’est pas du tout le cas pour Christina Milian qui peut se féliciter d’avoir une communauté qui est prête à tout pour pouvoir l’écouter, et cela, même dans les moments les plus difficiles qu’elle peut parfois traverser. Mais pour pouvoir s’en rendre compte, il faut se souvenir que la jeune femme a pu partager par le passé ses pus grands secrets avec ses fans sur les réseaux sociaux, y compris pour pouvoir perdre du poids.

Christina Milian : sa petite tenue rend dingue les fans…

En tout juste quelques semaines, cela a été d’ailleurs grandement efficace, et certains de ses fans n’en reviennent toujours pas : ils se demandent comment Christina Milian a pu faire pour pouvoir perdre autant de poids après sa grossesse !

Alors que l’on aurait pu imaginer qu’elle allait éviter de diffuser des nouvelles photos après la naissance de son second enfant avec le chanteur Matt Pokora, il n’en a pas fallu plus pour Christina Milian : elle a tout simplement décidé de mettre le feu aux réseaux sociaux ! Avec une tenue blanche qui laisse entrevoir ses belles formes généreuses, certains de ses fans ne se sont clairement pas privés pour pouvoir en demander encore et encore…