Christina Milian : elle s’affiche en lingerie fine sur Instagram et fait réagir les internautes !

La photo récente de Christina Milian en lingerie fine affole ses abonnés sur Instagram

Christina Milian, chanteuse américaine et femme de Matt Pokora, est très active sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, ce qui a le plus marqué récemment, c’est sa photo en lingerie fine sur Instagram, postée le 14 aout. On la découvre ainsi dans un superbe ensemble en dentelle rose avec des motifs ananas.

« Sucrée tout l’été. Et sauvage toute l’année » a-t-elle écrit, pour accompagner la photo. Cette dernière a d’ailleurs eu près de 170 000 likes et 1 100 commentaires.

Il est à noter que cet ensemble appartient à la marque de lingerie « Savage x Fenty » dont Christina Milian est également l’ambassadrice. C’est ainsi qu’elle s’affiche régulièrement avec les produits de cette marque, créée par Rihanna.

Il faut dire que sa photo a eu un très large succès parmi les internautes. « Tu viens de faire ma journée » ou encore « La Plus belle », pouvait-on lire en commentaires. Ses abonnés ont été visiblement charmés par cette nouvelle photo.

Christina Milian, comme la plupart des célébrités, s’efforce régulièrement de soigner son image, particulièrement en public. Dans ce cadre, elle fait très attention à son régime alimentaire. Par ailleurs, elle fait également des sessions de sport, notamment avec Matt Pokora.

La chanteuse partage régulièrement son quotidien avec ses abonnés

Il est bien connu que la chanteuse aime particulièrement partager sa vie quotidienne sur Instagram avec ses abonnés. Il est à noter qu’elle a 6,5 millions d’abonnés sur son compte. Elle possède ainsi une grande popularité sur Instagram.

On peut dire alors que Christina Milian a toujours autant de succès avec ses publications. En effet, ses photos sont toujours superbes. Ses nombreux admirateurs peuvent en témoigner. On y découvre différentes photos avec des tenues différentes et des coiffures différentes, toujours aussi magnifiques les unes que les autres.

Outre ses photos individuelles, on y découvre également celles de son compagnon ainsi que celles de Violet et Isaiah, ses enfants. Par ailleurs, il n’est pas difficile de manquer les diverses déclarations amoureuses destinées à Matt Pokora.

Début août, elle s’est exprimée en ces termes : « Lorsque nous nous sommes rencontrés, j’ai été littéralement époustouflée à la seconde où j’ai posé les yeux sur lui et je n’avais aucune idée si je serais son type ! Mais d’une manière ou d’une autre, le fait de découvrir que nous avions le même anniversaire a transformé une honnête attirance physique en une réaction chimique incontrôlable. » Elle a aussi ajouté : « Je suis très reconnaissante et très heureuse que les étoiles soient alignées en notre faveur ! ».

Le couple s’est rencontré la première fois à Saint-Toprez. Depuis, ils ont vécu une relation qui a duré trois années. D’ailleurs, ils ont décidé de revivre la soirée où tout a d’ailleurs commencé, il y a trois années de cela. On peut ainsi dire que la chanteuse vit actuellement le grand bonheur avec sa famille.

Christina Milian donne également des nouvelles de sa carrière à travers son compte. Dans ce cadre, elle est une comédienne et chanteuse de « Falling Inn Love », la comédie romantique de Netflix. D’ailleurs, elle a aussi fait savoir récemment qu’elle va travailler avec cette dernière dans le cadre notamment d’un long métrage produit par Alicia Keys.

Enfin, il est à remarquer qu’après des semaines de confinement, elle et sa famille peuvent enfin profiter de leur liberté. Ils sont restés à Los Angeles pendant de longs mois. Après la reprise des vols internationaux, ils sont rentrés en France, notamment pour passer des vacances en famille.