Christina Milian : la femme de Matt Pokora dévoile son corps sur Instagram en petite tenue !

Un corps de rêve post accouchement

Le 20 janvier 2020, Matt Pokora et Christina Milian viennent d’élargir leur famille en ajoutant un petit garçon prénommé Isaiah. C’est le deuxième enfant de la comédienne après la petite Violet de 10 ans qu’elle a eu avec le rappeur The Dream. À 38 ans et mère de deux enfants, Christina Milian garde encore ses courbes de jeunes filles. Des courbes que la star n’hésite pas à publier sur les réseaux sociaux. Pas d’injustice pour autant ! La comédienne est une grande sportive. Tous les jours, elle partage ses routines sportives sur Instagram.

Récemment, elle vient de publier une photo avec un haut bleu pour promouvoir la marque Savage X Fenty. D’ailleurs, elle partage tous les jours des photos et des vidéos d’elle en promouvant cette marque. Les followers ne cessent d’être éblouis par les courbes de la comédienne. À chaque photo qu’elle publie, les compliments pleuvent pour la star.

3 mois après son accouchement, Christina Milian affichait déjà son ventre plat et sans vergeture. La première photo qu’elle a publiée pour montrer son corps après son accouchement a tout de suite fait le buzz. Son secret ? Elle utilise de l’huile essentielle et une ceinture magique en plus de ses séances de sport.

Si on a l’habitude de se laisser aller avec un nouveau-né, Christina Milian a décidé que ce ne sera pas son cas. Elle affirmait qu’elle profite de chaque sieste du bébé pour prendre soin de son corps. D’ailleurs, si les publications sponsorisées par une marque ne passent pas aux États-Unis, elle a raconté les bénéfices de sa ceinture magique sans collaborer avec la marque. Elle affirmait qu’elle était très satisfaite du produit et voulait que ses abonnés en profitent aussi. Elle en a fait de même pour l’huile essentielle.

Un facteur qui a aussi joué dans sa remise en forme est le fait qu’elle était déjà très sportive avant et pendant sa grossesse. Alors qu’elle était à 6 mois de grossesse, elle a publié une photo d’elle en faisant une minute de planche et quelques exercices. Une vidéo qui a fait le buzz sur la toile.

Elle fait également attention à son régime alimentaire. Propriétaire d’une ferme familiale dénommée Milian FamilyFarm, elle y élève quelques animaux et y plante des fruits et légumes. Elle publie de temps en temps ses repas qui sont souvent à base des fruits et légumes issus de la ferme. Un régime de qualité et une bonne routine sportive donnent logiquement un cocktail efficace pour sculpter un corps. Si on ajoute les soins et la ceinture magique qu’elle utilise, Christina Milian a obtenu son corps de rêve.

Une mère de famille, mais surtout une comédienne

Si Christina Milian fait souvent des publications en collaboration avec plusieurs marques, elle n’a pas laissé sa carrière d’actrice pour autant. Alors qu’elle parait submergée par sa vie de famille, la comédienne vient d’intégrer le casting d’une comédie romantique sur Netflix qui sera produite par une certaine Alicia Keys.

Quant à sa relation avec Matt Pokora, ils ont décidé d’y aller doucement malgré la naissance de leur bébé. Entre Matt Pokora qui part souvent en tournée et la comédienne qui est occupée avec sa carrière, le mariage n’est pas encore au programme. Si en mai, Christina Milian a publié une photo d’une bague avec un gros diamant sur l’annulaire gauche, elle a vite calmé le buzz sur les rumeurs du mariage en affirmant que « c’est juste un truc cool à porter. »

À 38 ans, Christina Milian a une belle carrière, des contrats juteux, deux enfants, Matt Pokora, une ferme et toute sa jeunesse. Une vie bien remplie qu’elle profite à fond.