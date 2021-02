Christina Milian en petite tenue : elle rend fou sa communauté avec son baby bump impressionnant !

En ce moment, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux des nombreuses stars, on ne compte plus le nombre de naissances qui se multiplient et dont on entend parler tous les jours !

Cette fois-ci, c’est en la personne de Christina Milian, la femme de Matt Pokora, qui ne cesse de faire parler d’elle avec des photos assez impressionnantes, et on peut dire que c’est assez inattendu de sa part : alors que certaines femmes enceintes veulent à tout prix cacher leur grossesse à leurs proches, ce n’est pas du tout le cas de Christina Milian qui se met en valeur et le public ne fait qu’en redemander…

Christina Milian fête son baby bump sur les réseaux sociaux et les internautes deviennent tous fous !

Comme on a pu le découvrir il y a tout juste quelques heures sur les réseaux sociaux, c’est la compagne du chanteur français M Pokora qui a encore une fois fait sensation ! On ne pensait en effet pas que la jeune femme allait pouvoir diffuser des clichés aussi impressionnants, c’est le moins que l’on puisse dire.

Cela fait en effet plusieurs mois maintenant que la chanteuse américaine est enceinte, et elle n’hésite plus à se dévoiler sur les réseaux sociaux avec ses belles formes généreuses.

Les internautes qui la suivent et qui sont très friands quant à la beauté de la jeune femme ne se lassent pas de voir Christina Milian dans des poses qui sont parfois très suggestives, comme on a pu le voir déjà par le passé sur le compte des réseaux de Christina Milian. En tant qu’égerie de la marque de lingerie de la chanteuse Rihanna, Christina Milian n’hésite pas une seule seconde quand il faut se mettre en avant, et elle ne fait pas tout cela par hasard !

En effet, les femmes enceintes sont bien souvent trop complexées, elles n’arrivent pas à se dévoiler en public et il n’est pas rare que certaines femmes dans le domaine du mannequinat font le choix drastique du jour au lendemain de tout arrêter, même si leurs fans ne demandent qu’à les voir sur les réseaux sociaux ou bien encore dans des magazines people, comme on a pu le voir avec Christina Milian par exemple.

Mais cette fois-ci, c’est avec une toute nouvelle photo assez impressionnante que l’on a pu découvrir la chanteuse et mannequin : il semblerait d’ailleurs que les internautes apprécient de pouvoir regarder la très belle lingerie de la future maman !

Christina Milian partage des clichés avec ses fans sur Instagram avec des clichés un peu trop osés !

Bien que certains fans du chanteur Matt Pokora n’apprécient pas du tout le fait que la chanteuse et future maman se dévoile de la sorte, ce n’est heureusement pas le cas de tout le monde.

Certains internautes n’arrêtent pas de se plaindre en effet sur le choix de Christina Milian de ne porter que si peu de vêtements, alors que cette dernière s’apprête une nouvelle fois à devenir une maman accomplie.

Il faut dire que le chanteur Matt Pokora est quant à lui très occupé : contre toute attente, il a même réussi à donner un concert exceptionnel il y a tout juste quelques semaines, grâce à la magie du streaming !

La prestation scénique, qui a été un vrai succès, a séduit les plus grands fans du chanteur qui n’en sont toujours pas revenu après autant d’attente !