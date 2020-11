Christina Milian s’expose dans un maillot de bain estival qui va faire grimper la température : ses fans n’étaient pas prêts à voir les photos !

Ce n’est pas la première et certainement pas la dernière fois que l’on peut voir Christina Milian prendre la pause pour le plus grand bonheur de ses fans. On a en effet pu voir la femme de Matt Pokora poser dans de superbes postures qui ont de quoi faire saliver les internautes !

Christina Milian a diffusé des clichés en maillot de bain sur la plage, regardez les images !

Ce sont des clichés qui sont particulièrement étonnants que l’on a pu découvrir sur les réseaux sociaux de Christina Milian qui a encore une fois décidé de faire grimper la température auprès de ses fans les plus inconditionnels. En effet, on a pu la voir dans une série de trois photos sur Instagram, et le moins que l’on puisse dire c’est que les internautes ont été plus que ravis. Dans le premier cliché que Christina Milian a diffusé, on peut la voir dans une photo de face avec un regard langoureux. Elle apparaît avec un bikini rouge aux couleurs de l’été, avec derrière elle une magnifique plage ensoleillée qui va donner envie à ses fans de rapidement partir en vacances à l’heure de Noël ! En effet, les palmiers et le ciel bleu que l’on peut voir derrière elle ont de quoi donner envie à tous ceux qui sont à leur domicile de voyager.

Sur le second cliché, on peut également apercevoir Christina Milian prendre la pause en regardant avec envie le photographe, tout en levant ses bras par cette grande chaleur. Enfin, pour son dernier cliché, Christina Milian a décidé de poser de dos, on peut alors apercevoir ses tatouages mais surtout ses cuisses bronzées que les internautes adorent regarder encore et encore, comme le prouve le nombre de likes considérable sous la publication de la femme de Matt Pokora.

Christina Milian partage sa vie de maman modèle sur les réseaux sociaux

Tous les parents vous le diront : il est très difficile d’être un parent modèle et certains ont d’ores et déjà baissé les bras ! On ne compte plus par ailleurs le nombre d’émissions comme Pascal le grand frère ou Super Nanny qui viennent en aide aux parents les plus démunis.

Mais concernant Christina Milian, on peut espérer que cela ne sera pas le cas car on peut voir qu’elle s’occupe parfaitement bien de son enfant Isaiah. En effet, dans cette photo où le jeune bébé apparaît dans une magnifique poussette, rien n’a été laissé au hasard et la jeune maman a l’air absolument heureuse de passer de bons moments avec son fils. Par le passé, nous avons eu l’occasion de voir d’autres moments de complicité familiale dans ce petit monde avec une photo où on peut voir le fils de Matt Pokora et Christina Milian jouer avec un autre enfant qui pourrait bien être son cousin !

Plus heureuse que jamais, Christina Milian a de quoi l’être car son mari Matt Pokora va également pouvoir reprendre le chemin de la scène avec un concert exceptionnel et dans une configuration inédite, malgré la crise sanitaire du coronavirus qui nous a tous affectés récemment. Depuis maintenant plusieurs années, on constate bien que tout sourit à cette petite famille modèle franco-américaine : un modèle de réussite dont certains pourraient bel et bien s’inspirer pour pouvoir enfin vivre une vie meilleure !