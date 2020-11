Christine Bravo : une réalisatrice s’exprime sur son hygiène douteuse !

L’ancienne animatrice de Frou Frou fait régulièrement l’objet de critiques dans ce programme et cela a encore été le cas ce 10 novembre. L’animatrice de 64 ans a fait de nombreuses révélations sur sa vie privée et Isabelle Mergault se serait sentie agacée.

Isabelle Mergault se moque du look de Christine Bravo

L’émission de Laurent Ruquier de ce mardi a marqué les auditeurs de RTL. Christine Bravo s’est exprimée au sujet de son nouveau compagnon, qui a opté pour une pratique impressionnante pour devenir plus efficace au lit et se fait clasher par une réalisatrice sur les ondes de cette radio. Ce n’est pas la première que son physique et son apparence font l’objet de moquerie mais l’animatrice continue de garder le sourire. Cette dernière a néanmoins répondu à certaines de ces critiques et n’a pas manqué de préciser que son look du moment vise à attirer l’attention de son nouveau chéri.

Laurent Ruquier et Steevy Boulay ont apprécié le nouveau look de Christine Bravo, estimant que ce style lui allait parfaitement mais Isabelle Mergault, l’actrice et réalisatrice française de 62 ans n’est pas de cet avis. Elle estime que sa co panéliste sur les ondes de RTL aurait une hygiène douteuse. La mère de Maya n’est pas passé par quatre chemins pour dire que Christine Bravo ne se lave pas. À la suite des appréciations du présentateur des Grosses Têtes, la réalisatrice a lâché « Ce serait formidable si elle se lavait ». Alors que les auditeurs croyaient que cette dernière avait fini, elle poursuit en disant « Je vous trouve très beau. En tous cas, le jaune poussin, ça va avec la couleur de tes dents ». Une réaction qui a provoqué la colère de Christine qui est sorti de ses gonds. Après avoir déclaré qu’elle se trouvait belle, l’animatrice, qui s’est visiblement sentie agacée, a balancé ensuite « je vous emmerde ».

Christine Bravo, la chroniqueuse emblématique des Grosses Têtes

Le retour de Christine Bravo dans la célèbre émission de RTL semble ne pas plaire à tout le monde. Après son départ de ce programme en 2016, l’animatrice avait rejoint son acolyte sur les ondes de cette radio le 20 avril dernier. Laurent Ruquier déclarait d’ailleurs qu’elle pouvait venir à tout moment car il estimait que c’était par orgueil que Christine Bravo avait décidé de partir. De son côté, l’ancienne présentatrice des Jupons de l’histoire révélait avoir été contacté par Pierre Bénichou qui la suppliait de revenir dans l’émission. Quelque temps après le décès de ce dernier, la chroniqueuse de radio avait finalement annoncé son retour dans les Grosses Têtes. Depuis lors, la mère de Clara et Mathieu est la cible de plusieurs attaques par rapport à son apparence. Lors de l’émission de ce mardi, elle ne s’est pas laissé faire et aurait répondu à Isabelle Mergault.

Si Christine Bravo a dévoilé qu’elle avait adopté ce nouveau look pour se faire repérer par son nouveau compagnon, c’est bien parce que l’animatrice vit une véritable histoire d’amour depuis quelques mois. Elle a posté en août, un cliché de son amoureux Stéphane Bachot. C’est sur le réseau social Twitter que ses fans avaient découvert le visage de celui avec qui elle passe des moments inoubliables. La photo avait été pris lors de leurs vacances d’été. Les internautes n’avaient pas manqué de la féliciter d’autant plus que ces derniers souhaitent que leur star soit heureuse. Depuis lors, l’ancienne présentatrice de Frou Frou ne cache pas son bonheur.

Elle a récemment accepté de s’entretenir avec Femme Actuelle et s’était confiée sur cette belle histoire d’amour. De son côté, Stéphane Bachot préfère rester discret sur sa vie privée avec l’animatrice et s’affiche rarement sur les réseaux sociaux.